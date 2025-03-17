Минимум поломок, максимум удовольствия — кроссоверы, которые вас не подведут

Британский автомобильный портал WhatCar опубликовал рейтинг самых надежных компактных кроссоверов, возраст которых не превышает пяти лет. Лидером списка стал Mini Countryman 2017–2024 годов выпуска — его надежность оценивается в 99,7%. Лишь 2% владельцев этой модели жаловались на неисправности, и все они касались кузова. Об этом сообщает издание «За рулем».
Фото: wikimedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
КРОССОВЕР AUDI Q2
ТОП-10 самых надежных кроссоверов по версии WhatCar
Audi Q2 (2016–н.в.) — 99,5% надежности. Проблемы (3% случаев) были связаны с двигателем.
Hyundai Kona Hybrid (2017–2023) — 98,2%. В 7% случаев владельцы жаловались на электронику и штатную навигацию.
Dacia Duster (2018–н.в.) — 98,8%. Надежный вариант среди бюджетных SUV.
Hyundai Kona (бензиновая версия, 2017–2023) — 98,7%. Практичный городской кроссовер.
Volkswagen T-Roc (2018–н.в.) — 98,4%. Немецкий стиль и надежность.
Volkswagen T-Cross (2019–н.в.) — 98%. Популярный выбор в Европе.
Suzuki Vitara (2015–н.в.) — 97,7%. Компактный, но выносливый.
Honda HR-V (2015–2022) — 97,1%. Отличная репутация среди владельцев.
Toyota C-HR (2016–2023) — 96,8%. Надежность, проверенная годами.
Как выбрать надежный кроссовер
При покупке автомобиля с пробегом стоит обращать внимание не только на рейтинг надежности, но и на состояние конкретного экземпляра. Даже самая надежная модель может огорчить владельца, если за ней плохо ухаживали.
Уточнения
Кроссовер — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.