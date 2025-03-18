Нажмите и удивитесь: какие функции скрыты в вашем автомобиле

Современные автомобили напичканы функциями, но водители обычно используют лишь стандартный набор. Однако на приборной панели и в салоне есть скрытые кнопки, которые могут спасти в непредвиденных ситуациях, упростить жизнь и даже повысить безопасность. Какие из них точно стоит взять на заметку?
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Водитель в машине
Полезные кнопки, о которых знают единицы
Shift Lock Release - небольшая кнопка рядом с селектором АКПП. Если машина не заводится или сел аккумулятор, она поможет разблокировать коробку передач и откатить авто вручную.
Valet Mode - спрятанная кнопка отключения сигнализации. Если брелок перестал работать, она позволит завести машину и добраться до сервиса.
Отключение подушки безопасности пассажира - ключевой момент для безопасности детей. Если нужно поставить детское кресло на переднее сиденье, в бардачке или на панели приборов есть специальный замок.
Дистанционное управление стеклоподъемниками - при зажатии кнопки открытия на брелоке все окна опустятся автоматически. Летом это поможет быстро проветрить салон перед посадкой.
Блокировка задних дверей - полезная функция, предотвращающая открытие дверей детьми во время движения. Переключатель расположен в торце двери.
Рециркуляция воздуха - незаменима в пробках и тоннелях. Эта кнопка предотвращает попадание в салон выхлопных газов и неприятных запахов, а зимой помогает быстрее прогреть машину.
Используйте скрытые функции на максимум
Обычная поездка может стать удобнее, если знать, какие кнопки спрятаны в вашем авто. Проверить их работу несложно — возможно, именно они сделают вашу машину ещё комфортнее.
Уточнения
Система рециркуляции выхлопных газов так же существует некорректная расшифровка «единая газовая рециркуляция», она же система рециркуляции отработавших газовСРОГ — в двигателях внутреннего сгорания — система снижения вредных выбросов в атмосферу, представляющая собой клапан, соединяющий на некоторых режимах работы задроссельное пространство впускного коллектора с пространством выпускного коллектора.