Ни зги не видно: как сделать так, чтобы стеклоочистители работали как новые

Мутное стекло, разводы, скрипящие дворники — всё это раздражает любого водителя, особенно в дождь или снег. Однако всего несколько простых действий помогут вашим стеклоочистителям работать лучше и прослужить дольше.
Грязь, пыль, остатки насекомых и даже масло с дорог постепенно скапливаются на резиновых лентах и стекле, ухудшая их контакт. Чтобы избежать этого:
Если дворники стали плохо очищать стекло, но ещё не совсем изношены, можно попробовать продлить их срок службы. Для этого существуют специальные инструменты - они аккуратно срезают изношенный слой резины, обновляя поверхность.
Даже самые дорогие дворники не вечны. Если они начали оставлять полосы, плохо прилегают к стеклу или скрипят, пришло время их заменить.
Выбирайте оригинальные или проверенные аналоги — дешёвые варианты могут быстро потерять эластичность и прийти в негодность.
Холод — главный враг дворников. Если оставить их прижатыми к стеклу в мороз, резина может потрескаться. Чтобы этого не случилось:
Стеклоочиститель (простореч. «дворники») — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).
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