Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урегулированию быть: Трамп заявил о положительных сдвигах по Украине
Отправляют на смерть: Германия намерена вернуть Сирии беженцев, которых ждет расправа
Хороший звоночек: Трамп рассказал о сегодняшних контактах с Россией и Украиной
Тяжело, но хорошо: Трамп высказался о диалоге с Россией
Сутулость – в прошлое: эти упражнения со штангой сделают твою спину стальной
Доходы салонов красоты взлетели: узнайте, в каких городах тратят больше всего — цифры удивляют
Возвратные заморозки крадут урожай? Спасите посадки этими методами
Европа содрогнулась от Трампа: Евросоюз в панике смотрит на США
Франция для французов: волна убийств на почве расизма захлестнула Францию

Ни зги не видно: как сделать так, чтобы стеклоочистители работали как новые

1:44
Авто

Мутное стекло, разводы, скрипящие дворники — всё это раздражает любого водителя, особенно в дождь или снег. Однако всего несколько простых действий помогут вашим стеклоочистителям работать лучше и прослужить дольше.

Вид с лобового стекла
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид с лобового стекла

Как улучшить работу дворников

Чистите стекло и щётки

Грязь, пыль, остатки насекомых и даже масло с дорог постепенно скапливаются на резиновых лентах и стекле, ухудшая их контакт. Чтобы избежать этого:

  • Протирайте стекло и щётки влажной тканью хотя бы раз в неделю
  • Используйте смесь спирта и воды или специальные автохимические средства
  • Не забывайте убирать снег и лед перед включением дворников

Используйте специальные лезвия

Если дворники стали плохо очищать стекло, но ещё не совсем изношены, можно попробовать продлить их срок службы. Для этого существуют специальные инструменты - они аккуратно срезают изношенный слой резины, обновляя поверхность.

Меняйте вовремя

Даже самые дорогие дворники не вечны. Если они начали оставлять полосы, плохо прилегают к стеклу или скрипят, пришло время их заменить.

Выбирайте оригинальные или проверенные аналоги — дешёвые варианты могут быстро потерять эластичность и прийти в негодность.

Не допускайте замерзания зимой

Холод — главный враг дворников. Если оставить их прижатыми к стеклу в мороз, резина может потрескаться. Чтобы этого не случилось:

  • На ночь отгибайте дворники от стекла
  • Используйте специальные жидкости против обледенения
  • Перед включением убирайте лед и снег вручную

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. «дворники») — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Наука и техника
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС Аудио 
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Недвижимость
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы Аудио 
Популярное
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Последние материалы
Отправляют на смерть: Германия намерена вернуть Сирии беженцев, которых ждет расправа
Хороший звоночек: Трамп рассказал о сегодняшних контактах с Россией и Украиной
Тяжело, но хорошо: Трамп высказался о диалоге с Россией
Сутулость – в прошлое: эти упражнения со штангой сделают твою спину стальной
Доходы салонов красоты взлетели: узнайте, в каких городах тратят больше всего — цифры удивляют
Возвратные заморозки крадут урожай? Спасите посадки этими методами
Европа содрогнулась от Трампа: Евросоюз в панике смотрит на США
Франция для французов: волна убийств на почве расизма захлестнула Францию
Весеннее опрыскивание винограда: ошибка, которая стоит вам урожая
Американский юмор: Трамп заявил о шутке про решение конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.