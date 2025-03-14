Ни зги не видно: как сделать так, чтобы стеклоочистители работали как новые

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Мутное стекло, разводы, скрипящие дворники — всё это раздражает любого водителя, особенно в дождь или снег. Однако всего несколько простых действий помогут вашим стеклоочистителям работать лучше и прослужить дольше.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид с лобового стекла

Как улучшить работу дворников

Чистите стекло и щётки

Грязь, пыль, остатки насекомых и даже масло с дорог постепенно скапливаются на резиновых лентах и стекле, ухудшая их контакт. Чтобы избежать этого:

Протирайте стекло и щётки влажной тканью хотя бы раз в неделю

Используйте смесь спирта и воды или специальные автохимические средства

Не забывайте убирать снег и лед перед включением дворников

Используйте специальные лезвия

Если дворники стали плохо очищать стекло, но ещё не совсем изношены, можно попробовать продлить их срок службы. Для этого существуют специальные инструменты - они аккуратно срезают изношенный слой резины, обновляя поверхность.

Меняйте вовремя

Даже самые дорогие дворники не вечны. Если они начали оставлять полосы, плохо прилегают к стеклу или скрипят, пришло время их заменить.

Выбирайте оригинальные или проверенные аналоги — дешёвые варианты могут быстро потерять эластичность и прийти в негодность.

Не допускайте замерзания зимой

Холод — главный враг дворников. Если оставить их прижатыми к стеклу в мороз, резина может потрескаться. Чтобы этого не случилось:

На ночь отгибайте дворники от стекла

Используйте специальные жидкости против обледенения

Перед включением убирайте лед и снег вручную

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. «дворники») — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).

