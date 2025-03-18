Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Они задыхались, но выжили: военные врачи придумали, как очистить участников штурма Суджи от ядовитых веществ
Пять детей и взрослый мужчина: как маленький пожар привел к большой трагедии в Башкирии
Неприлично и недостоверно: адвокат Добровинский высказался о слухах вокруг развода Алсу
Не рви заусенцы: как убрать кутикулу правильно, чтобы не было воспалений и неровных ногтей
Как сделать пожелтевший тюль снова белоснежным? Этот метод вас удивит
Сидячая работа убивает вашу спину: как быстро спасти поясницу
Дороже и дольше: в России назвали самые болезненные санкции
Недостаток движения замедляет ваш прогресс: как разогнать метаболизм
Виллы, замки и усыпальницы: какие итальянские шедевры поражают воображение

В машине мороз, а двигатель горячий? Разбираемся, где пропадает тепло

2:21
Авто

Весной многие автовладельцы замечают, что печка в машине перестаёт греть как раньше. Зимой система отопления работала на полную мощность, и именно в этот период детали испытывали максимальные нагрузки. Что может пойти не так и почему салон остаётся холодным даже при исправном двигателе?

Автомобиль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Основные причины проблем с печкой

Система отопления автомобиля устроена не так просто, как кажется, и сбой в любом её узле может оставить водителя без тепла.

Среди самых распространённых причин неисправностей:

  • Засорённый салонный фильтр. Если поток воздуха ослаб, а в салоне стало холодно, стоит проверить фильтр — со временем он забивается пылью и грязью, уменьшая эффективность печки.
  • Грязный радиатор отопителя. Со временем охлаждающая жидкость загрязняется, а мелкие частицы оседают в радиаторе, ухудшая циркуляцию и снижая теплоотдачу.
  • Неисправный термостат. Если он заклинил в открытом положении, двигатель не прогревается до нужной температуры, а значит, и печка не может работать на полную мощность.
  • Воздушные пробки. Они препятствуют нормальной циркуляции антифриза, из-за чего теплоноситель не поступает в радиатор печки.
  • Неисправная помпа. Насос отвечает за движение охлаждающей жидкости, и если он выходит из строя, циркуляция нарушается.

Как вернуть тепло в салон

Если печка дует холодным воздухом, но мотор прогрет, стоит начать с простого:

  1. Проверить и заменить салонный фильтр — сделать это можно самостоятельно.
  2. Осмотреть охлаждающую жидкость — если она мутная или в ней есть осадок, лучше заменить.
  3. Прогреть машину и проверить термостат — если температура двигателя остаётся низкой, деталь требует замены.
  4. Удалить воздушные пробки — прокачать систему охлаждения можно, открыв расширительный бачок и запустив мотор на холостых.
  5. Диагностировать помпу и радиатор — если проблема остаётся, лучше обратиться в сервис.

Весна — хорошее время для проверки системы отопления перед следующим сезоном. Чем раньше выявить неисправность, тем меньше шансов замёрзнуть в дороге зимой.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Авто
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы Аудио 
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Новости спорта
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс Аудио 
Обрезали деревья? Эти ветки могут принести больше пользы, чем вы думали
Садоводство, цветоводство
Обрезали деревья? Эти ветки могут принести больше пользы, чем вы думали
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Тайна древней крепости: загадка смерти солдат Хань раскрыта — шокирующие подробности Игорь Буккер Сводка с фронта: наёмники в панике бегут с Курского фронта, армия РФ наступает на Запорожье Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Последние материалы
Они задыхались, но выжили: военные врачи придумали, как очистить участников штурма Суджи от ядовитых веществ
Пять детей и взрослый мужчина: как маленький пожар привел к большой трагедии в Башкирии
Неприлично и недостоверно: адвокат Добровинский высказался о слухах вокруг развода Алсу
Не рви заусенцы: как убрать кутикулу правильно, чтобы не было воспалений и неровных ногтей
Как сделать пожелтевший тюль снова белоснежным? Этот метод вас удивит
Сидячая работа убивает вашу спину: как быстро спасти поясницу
Дороже и дольше: в России назвали самые болезненные санкции
В машине мороз, а двигатель горячий? Разбираемся, где пропадает тепло
Недостаток движения замедляет ваш прогресс: как разогнать метаболизм
Виллы, замки и усыпальницы: какие итальянские шедевры поражают воображение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.