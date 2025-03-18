В машине мороз, а двигатель горячий? Разбираемся, где пропадает тепло

2:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Весной многие автовладельцы замечают, что печка в машине перестаёт греть как раньше. Зимой система отопления работала на полную мощность, и именно в этот период детали испытывали максимальные нагрузки. Что может пойти не так и почему салон остаётся холодным даже при исправном двигателе?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Основные причины проблем с печкой

Система отопления автомобиля устроена не так просто, как кажется, и сбой в любом её узле может оставить водителя без тепла.

Среди самых распространённых причин неисправностей:

Засорённый салонный фильтр . Если поток воздуха ослаб, а в салоне стало холодно, стоит проверить фильтр — со временем он забивается пылью и грязью, уменьшая эффективность печки.

. Если поток воздуха ослаб, а в салоне стало холодно, стоит проверить фильтр — со временем он забивается пылью и грязью, уменьшая эффективность печки. Грязный радиатор отопителя . Со временем охлаждающая жидкость загрязняется, а мелкие частицы оседают в радиаторе, ухудшая циркуляцию и снижая теплоотдачу.

. Со временем охлаждающая жидкость загрязняется, а мелкие частицы оседают в радиаторе, ухудшая циркуляцию и снижая теплоотдачу. Неисправный термостат . Если он заклинил в открытом положении, двигатель не прогревается до нужной температуры, а значит, и печка не может работать на полную мощность.

. Если он заклинил в открытом положении, двигатель не прогревается до нужной температуры, а значит, и печка не может работать на полную мощность. Воздушные пробки . Они препятствуют нормальной циркуляции антифриза, из-за чего теплоноситель не поступает в радиатор печки.

. Они препятствуют нормальной циркуляции антифриза, из-за чего теплоноситель не поступает в радиатор печки. Неисправная помпа. Насос отвечает за движение охлаждающей жидкости, и если он выходит из строя, циркуляция нарушается.

Как вернуть тепло в салон

Если печка дует холодным воздухом, но мотор прогрет, стоит начать с простого:

Проверить и заменить салонный фильтр — сделать это можно самостоятельно. Осмотреть охлаждающую жидкость — если она мутная или в ней есть осадок, лучше заменить. Прогреть машину и проверить термостат — если температура двигателя остаётся низкой, деталь требует замены. Удалить воздушные пробки — прокачать систему охлаждения можно, открыв расширительный бачок и запустив мотор на холостых. Диагностировать помпу и радиатор — если проблема остаётся, лучше обратиться в сервис.

Весна — хорошее время для проверки системы отопления перед следующим сезоном. Чем раньше выявить неисправность, тем меньше шансов замёрзнуть в дороге зимой.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.



