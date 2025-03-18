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Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости

2:42
Авто

Многие автовладельцы предпочитают менять колёса самостоятельно — это кажется быстрым и простым способом сэкономить на шиномонтаже. Однако неправильная установка может привести к серьёзным последствиям: от повреждения автомобиля до потери управления на дороге. Какие ошибки совершают автолюбители и как их избежать?

Замена колеса
Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замена колеса

Чем опасна самостоятельная замена колёс

Даже если у вас есть домкрат и баллонный ключ, это не гарантия успешной замены колёс.

Вот основные ошибки, которые могут дорого стоить:

  • Неправильный шиномонтаж. Самостоятельно можно менять только колёса в сборе (шина + диск). Попытка надеть шину на диск без спецоборудования может привести к её деформации или неправильной посадке.
  • Неправильная установка домкрата. Если домкрат установлен не в предназначенном месте или на неровной поверхности, машина может упасть, повредив подвеску и кузов.
  • Прикипевшие гайки и болты. Зимой крепления могут намертво "прикипеть", а попытка открутить их с чрезмерным усилием способна сорвать резьбу. В худшем случае придётся вызывать эвакуатор.
  • Незамеченные повреждения шин. Без опыта сложно определить грыжи, микротрещины или критический износ протектора. А ведь даже небольшой дефект может привести к разрыву шины на скорости.
  • Отсутствие балансировки. После замены колёс их нужно балансировать. Если этого не сделать, появятся вибрации, повышенный износ подвески и ухудшится управляемость.

Как заменить колёса правильно

Если сервис недоступен и замена колёс своими руками неизбежна, важно соблюдать ключевые правила:

  1. Выбирайте ровную поверхность — асфальт или бетонную площадку без уклона.
  2. Устанавливайте домкрат в указанные точки — иначе можно повредить днище.
  3. Ослабляйте болты до подъёма машины — так их легче открутить, особенно если крепления прикипели.
  4. Проверяйте шины перед установкой — убедитесь, что нет трещин, грыж и протектор не стёрся (минимальная глубина — 3 мм).
  5. Закручивайте гайки крест-накрест — это предотвратит перекос колеса.
  6. Корректируйте давление в шинах — после установки доведите его до рекомендованного уровня.

Стоит ли рисковать

Самостоятельная замена колёс — это ответственность. Ошибка может привести к повреждению автомобиля или потере управления на дороге. Если у вас нет опыта и нужных инструментов, лучше доверить эту работу профессионалам.

Уточнения

Вибра́ция — движение точки или механической системы, при котором происходят колебания характеризующих его скалярных величин.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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