Публичные зарядки или домашняя розетка? Как заряжаются электромобили в России

Электромобили набирают популярность, а вместе с этим растёт и спрос на зарядные станции. Но где именно автовладельцы предпочитают "заправлять" свои электрокары? Агентство "Автостат" совместно с платформой 2Chargers провело опрос, чтобы выяснить, как и где "электроводы" заряжают свои машины.
Согласно результатам опроса, 95% владельцев электромобилей в России хотя бы раз пользовались публичными зарядными станциями. Однако подход к процессу у всех разный:
Наиболее популярные места для зарядки оказались вполне предсказуемыми:
Очевидно, что владельцы электрокаров стремятся совмещать зарядку с повседневными делами, а не делать её отдельным пунктом поездки. Это значит, что размещение зарядных станций у торговых центров, вдоль трасс и на парковках будет только расширяться.
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
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