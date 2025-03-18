Публичные зарядки или домашняя розетка? Как заряжаются электромобили в России

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Электромобили набирают популярность, а вместе с этим растёт и спрос на зарядные станции. Но где именно автовладельцы предпочитают "заправлять" свои электрокары? Агентство "Автостат" совместно с платформой 2Chargers провело опрос, чтобы выяснить, как и где "электроводы" заряжают свои машины.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla на зарядке

Большинство заряжается на публичных станциях

Согласно результатам опроса, 95% владельцев электромобилей в России хотя бы раз пользовались публичными зарядными станциями. Однако подход к процессу у всех разный:

72% водителей заранее планируют зарядку, выбирая удобное место и время.

28% действуют спонтанно, подключаясь к зарядке, когда видят свободную станцию.

Где чаще всего заряжаются электрокары

Наиболее популярные места для зарядки оказались вполне предсказуемыми:

55% владельцев электромобилей выбирают зарядные станции у торговых центров и супермаркетов — пока идёт шопинг, машина набирает энергию.

41% предпочитают зарядку на трассе, особенно во время дальних поездок.

22% пользуются зарядными хабами — специальными комплексами с несколькими точками питания.

18% заряжают электрокары в развлекательных центрах и тренажерных залах — зарядка идёт, пока владельцы отдыхают или занимаются спортом.

18% подключаются к зарядкам на платных городских парковках, используя время стоянки с пользой.

Что это говорит о будущем электромобилей

Очевидно, что владельцы электрокаров стремятся совмещать зарядку с повседневными делами, а не делать её отдельным пунктом поездки. Это значит, что размещение зарядных станций у торговых центров, вдоль трасс и на парковках будет только расширяться.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).



