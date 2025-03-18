Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит себя обманывать: вот почему фитнес-советы из соцсетей не работают
Вы тоже так делаете? Эти средства разрушают пластиковые окна
Сегодня в Лондоне решат судьбу замороженных российских активов
Целующимся через салфетку не понять: Чумаков неожиданно отреагировал на критику после скандального высказывания о Ковальчук
Забытый остров Греции, который стоит увидеть хотя бы раз в жизни
Затонувшая неолитическая деревня: что скрывает Атлит-Ям после 9000 лет молчания
Вредители обходят капусту стороной: как простой раствор спасает урожай
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Минеральная вата и термостаты: простые способы сократить расход газа

Публичные зарядки или домашняя розетка? Как заряжаются электромобили в России

1:55
Авто

Электромобили набирают популярность, а вместе с этим растёт и спрос на зарядные станции. Но где именно автовладельцы предпочитают "заправлять" свои электрокары? Агентство "Автостат" совместно с платформой 2Chargers провело опрос, чтобы выяснить, как и где "электроводы" заряжают свои машины.

Tesla на зарядке
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla на зарядке

Большинство заряжается на публичных станциях

Согласно результатам опроса, 95% владельцев электромобилей в России хотя бы раз пользовались публичными зарядными станциями. Однако подход к процессу у всех разный:

  • 72% водителей заранее планируют зарядку, выбирая удобное место и время.
  • 28% действуют спонтанно, подключаясь к зарядке, когда видят свободную станцию.

Где чаще всего заряжаются электрокары

Наиболее популярные места для зарядки оказались вполне предсказуемыми:

  • 55% владельцев электромобилей выбирают зарядные станции у торговых центров и супермаркетов — пока идёт шопинг, машина набирает энергию.
  • 41% предпочитают зарядку на трассе, особенно во время дальних поездок.
  • 22% пользуются зарядными хабами — специальными комплексами с несколькими точками питания.
  • 18% заряжают электрокары в развлекательных центрах и тренажерных залах — зарядка идёт, пока владельцы отдыхают или занимаются спортом.
  • 18% подключаются к зарядкам на платных городских парковках, используя время стоянки с пользой.

Что это говорит о будущем электромобилей

Очевидно, что владельцы электрокаров стремятся совмещать зарядку с повседневными делами, а не делать её отдельным пунктом поездки. Это значит, что размещение зарядных станций у торговых центров, вдоль трасс и на парковках будет только расширяться.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Наука и техника
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Заплатила 400 тысяч за разочарование — туристка осталась недовольна Кубой
Туризм
Заплатила 400 тысяч за разочарование — туристка осталась недовольна Кубой Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Тайна древней крепости: загадка смерти солдат Хань раскрыта — шокирующие подробности Игорь Буккер Сводка с фронта: наёмники в панике бегут с Курского фронта, армия РФ наступает на Запорожье Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Последние материалы
Хватит себя обманывать: вот почему фитнес-советы из соцсетей не работают
Вы тоже так делаете? Эти средства разрушают пластиковые окна
Сегодня в Лондоне решат судьбу замороженных российских активов
Целующимся через салфетку не понять: Чумаков неожиданно отреагировал на критику после скандального высказывания о Ковальчук
Забытый остров Греции, который стоит увидеть хотя бы раз в жизни
Затонувшая неолитическая деревня: что скрывает Атлит-Ям после 9000 лет молчания
Вредители обходят капусту стороной: как простой раствор спасает урожай
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Минеральная вата и термостаты: простые способы сократить расход газа
Соба против спагетти: какая лапша полезнее для вас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.