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Страховка не поможет, если вы сделаете эту ошибку в шторм

2:26
Авто

Владельцам автомобилей в Москве стоит быть особенно осторожными в условиях штормового предупреждения. Сильный ветер может повалить деревья, а значит, выбор места для парковки становится критически важным. О том, как избежать неприятностей и что делать, если на машину упало дерево, рассказал юрист.

Автомобильная парковка
Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Автомобильная парковка

Где нельзя парковаться в непогоду

Прежде чем оставить автомобиль во дворе, стоит внимательно осмотреть окружающую территорию. Даже если дерево выглядит здоровым, оно может быть подгнившим или засохшим.

Чтобы минимизировать риски, лучше выбирать:

  • крытые парковки;
  • открытые площадки без деревьев;
  • участки, где нет старых или аварийных насаждений.

Парковка под крупными ветками или рядом со старыми деревьями в сильный ветер — лотерея, в которой проигравшим может стать ваш автомобиль.

Кто отвечает за упавшее дерево

Если дерево все же упало на машину, это не означает автоматический отказ в возмещении ущерба. По закону за состояние зеленых насаждений отвечают организации или местные власти. Если удастся доказать, что дерево находилось в аварийном состоянии и нуждалось в уходе, компенсация возможна.

Однако на практике добиться выплат не так просто.

Для этого потребуется:

  • Дендрологическая экспертиза — подтвердит, что дерево было сухим или поврежденным;
  • Документальные доказательства — фото и видео с места происшествия с разных ракурсов;
  • Привлечение полиции — составление протокола;
  • Письменное обращение к владельцу земли — запрос о компенсации;
  • Иск в суд — если добровольно убытки не возмещены.

Что делать, если машина застрахована

Если автомобиль застрахован по полису КАСКО, получить компенсацию будет проще. Страховая компания проводит экспертизу и рассчитывает размер ущерба. Однако бывают случаи, когда страховщик занижает выплаты или вовсе отказывает в возмещении. В таких ситуациях владелец авто имеет право провести независимую экспертизу и обратиться в суд.

Главное правило в непогоду

При сильном ветре оставлять машину вблизи деревьев — это игра с судьбой. Лучше потратить пару минут на поиск безопасной парковки, чем потом разбираться с повреждениями и страховыми выплатами.

Уточнения

Бу́ря — собирательное понятие, обозначающее очень сильный ветер (а также сильное волнение на море), возникающий по различным причинам и в разных областях Земли.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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