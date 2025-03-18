Страховка не поможет, если вы сделаете эту ошибку в шторм

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Владельцам автомобилей в Москве стоит быть особенно осторожными в условиях штормового предупреждения. Сильный ветер может повалить деревья, а значит, выбор места для парковки становится критически важным. О том, как избежать неприятностей и что делать, если на машину упало дерево, рассказал юрист.

Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Автомобильная парковка

Где нельзя парковаться в непогоду

Прежде чем оставить автомобиль во дворе, стоит внимательно осмотреть окружающую территорию. Даже если дерево выглядит здоровым, оно может быть подгнившим или засохшим.

Чтобы минимизировать риски, лучше выбирать:

крытые парковки;

открытые площадки без деревьев;

участки, где нет старых или аварийных насаждений.

Парковка под крупными ветками или рядом со старыми деревьями в сильный ветер — лотерея, в которой проигравшим может стать ваш автомобиль.

Кто отвечает за упавшее дерево

Если дерево все же упало на машину, это не означает автоматический отказ в возмещении ущерба. По закону за состояние зеленых насаждений отвечают организации или местные власти. Если удастся доказать, что дерево находилось в аварийном состоянии и нуждалось в уходе, компенсация возможна.

Однако на практике добиться выплат не так просто.

Для этого потребуется:

Дендрологическая экспертиза — подтвердит, что дерево было сухим или поврежденным;

Документальные доказательства — фото и видео с места происшествия с разных ракурсов;

Привлечение полиции — составление протокола;

Письменное обращение к владельцу земли — запрос о компенсации;

Иск в суд — если добровольно убытки не возмещены.

Что делать, если машина застрахована

Если автомобиль застрахован по полису КАСКО, получить компенсацию будет проще. Страховая компания проводит экспертизу и рассчитывает размер ущерба. Однако бывают случаи, когда страховщик занижает выплаты или вовсе отказывает в возмещении. В таких ситуациях владелец авто имеет право провести независимую экспертизу и обратиться в суд.

Главное правило в непогоду

При сильном ветре оставлять машину вблизи деревьев — это игра с судьбой. Лучше потратить пару минут на поиск безопасной парковки, чем потом разбираться с повреждениями и страховыми выплатами.

Уточнения

Бу́ря — собирательное понятие, обозначающее очень сильный ветер (а также сильное волнение на море), возникающий по различным причинам и в разных областях Земли.



