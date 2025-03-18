Страховка не поможет, если вы сделаете эту ошибку в шторм

Владельцам автомобилей в Москве стоит быть особенно осторожными в условиях штормового предупреждения. Сильный ветер может повалить деревья, а значит, выбор места для парковки становится критически важным. О том, как избежать неприятностей и что делать, если на машину упало дерево, рассказал юрист.
Прежде чем оставить автомобиль во дворе, стоит внимательно осмотреть окружающую территорию. Даже если дерево выглядит здоровым, оно может быть подгнившим или засохшим.
Чтобы минимизировать риски, лучше выбирать:
Парковка под крупными ветками или рядом со старыми деревьями в сильный ветер — лотерея, в которой проигравшим может стать ваш автомобиль.
Если дерево все же упало на машину, это не означает автоматический отказ в возмещении ущерба. По закону за состояние зеленых насаждений отвечают организации или местные власти. Если удастся доказать, что дерево находилось в аварийном состоянии и нуждалось в уходе, компенсация возможна.
Однако на практике добиться выплат не так просто.
Для этого потребуется:
Если автомобиль застрахован по полису КАСКО, получить компенсацию будет проще. Страховая компания проводит экспертизу и рассчитывает размер ущерба. Однако бывают случаи, когда страховщик занижает выплаты или вовсе отказывает в возмещении. В таких ситуациях владелец авто имеет право провести независимую экспертизу и обратиться в суд.
При сильном ветре оставлять машину вблизи деревьев — это игра с судьбой. Лучше потратить пару минут на поиск безопасной парковки, чем потом разбираться с повреждениями и страховыми выплатами.
Бу́ря — собирательное понятие, обозначающее очень сильный ветер (а также сильное волнение на море), возникающий по различным причинам и в разных областях Земли.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.