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ТОП-5 грузовиков СССР, которые пользовались популярностью за рубежом

2:50
Авто

В СССР производилось множество грузовиков, которые активно экспортировались в разные уголки планеты, включая страны Азии, Европы, Африки и Латинской Америки.

КрАЗ-255Б1
Фото: commons.wikimedia.org by LIght Dim, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
КрАЗ-255Б1

Вот ТОП-5 советских грузовых машин, которые пользовались популярностью за рубежом.

1. КамАЗ-5320 (1976–2001)

Один из самых известных советских грузовиков, который экспортировался в более чем 40 стран. Дизельный двигатель V8 (210 л.с.), высокая грузоподъёмность (до 8 тонн) и надёжность сделали его востребованным в странах Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока.

2. ЗИЛ-130 (1962–1994)

Легендарный советский грузовик, поставлявшийся в соцстраны и страны Азии. Его 5,97-литровый V8 (150 л. с.) обеспечивал хорошую тяговую мощность, а простота конструкции делала его удобным в ремонте. Экспортировался в Китай, Вьетнам, Кубу, Польшу, ГДР и многие другие страны.

3. ГАЗ-66 (1964–1999)

Компактный, но проходимый грузовик с колёсной формулой 4×4 был популярен среди военных и гражданских предприятий в странах Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы. Оснащался 4,2-литровым двигателем (115 л. с.) и отличался высокой надёжностью.

4. МАЗ-500 (1965–1990)

Современный по тем временам грузовик с кабиной над двигателем. Экспортировался в страны СЭВ (Польша, Венгрия, Болгария), а также в Китай и страны Латинской Америки. Двигатель ЯМЗ-236 (180 л. с.) позволял перевозить до 8 тонн груза.

5. КрАЗ-255Б (1967–1994)

Тяжёлый грузовик повышенной проходимости, востребованный в странах с суровым климатом и сложными дорогами. Экспортировался в Алжир, Египет, Ирак, Вьетнам, Кубу и даже Канаду. Имел 15-тонную грузоподъёмность и мощный V8 (240 л. с.).

Эти грузовики заслужили признание за границей благодаря своей неприхотливости, высокой проходимости и грузоподъёмности. Некоторые из них до сих пор можно встретить на дорогах разных стран.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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