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Mercedes и Китай: неожиданный союз, который изменит автопром

2:03
Авто

Немецкий автогигант Mercedes-Benz заключил соглашение с китайской компанией Hesai для оснащения своих автомобилей лидарными датчиками. Это решение обусловлено высокой производственной мощностью и низкой себестоимостью китайских технологий.

Mercedes-Benz
Фото: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz

Почему Mercedes-Benz выбрал Hesai

Hesai Technology - крупнейший китайский производитель лидаров, работающий более 10 лет. Компания уже поставляет сенсоры для таких автопроизводителей, как Lixiang, Changan, SAIC и FAW, что делает её надежным партнером для глобального рынка.

Главными причинами выбора Hesai стали:

  • Масштабное производство, обеспечивающее высокий объем поставок
  • Оптимальные цены, позволяющие снизить себестоимость автомобилей
  • Технологическое превосходство, соответствующее требованиям Mercedes-Benz

Как лидары Hesai улучшат системы автономного вождения

Лидар — это лазерный локатор, используемый в автономных системах для сканирования окружающего пространства и распознавания объектов.

Mercedes-Benz уже использует автопилот 3-го уровня Drive Pilot, установленный в электромобиле EQS и флагманском S-Class.

Ключевые характеристики новой версии Drive Pilot:

  • Работает при скоростях до 95 км/ч
  • Обеспечивает безопасное движение в пробках и на трассах
  • Позволяет водителю не держать руки на руле и не следить за дорогой в определенных условиях

Использование китайских лидаров позволит Mercedes-Benz расширить функционал системы и снизить её стоимость, что ускорит внедрение автономного вождения.

Как это повлияет на рынок автомобилей

  1. Китайские технологии становятся стандартом в премиальных авто
  2. Mercedes-Benz сможет быстрее разрабатывать системы автономного вождения
  3. Стоимость лидара снизится, что сделает автопилот доступнее для большего числа моделей

Уточнения

Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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