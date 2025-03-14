Mercedes и Китай: неожиданный союз, который изменит автопром

Немецкий автогигант Mercedes-Benz заключил соглашение с китайской компанией Hesai для оснащения своих автомобилей лидарными датчиками. Это решение обусловлено высокой производственной мощностью и низкой себестоимостью китайских технологий.
Hesai Technology - крупнейший китайский производитель лидаров, работающий более 10 лет. Компания уже поставляет сенсоры для таких автопроизводителей, как Lixiang, Changan, SAIC и FAW, что делает её надежным партнером для глобального рынка.
Главными причинами выбора Hesai стали:
Лидар — это лазерный локатор, используемый в автономных системах для сканирования окружающего пространства и распознавания объектов.
Mercedes-Benz уже использует автопилот 3-го уровня Drive Pilot, установленный в электромобиле EQS и флагманском S-Class.
Ключевые характеристики новой версии Drive Pilot:
Использование китайских лидаров позволит Mercedes-Benz расширить функционал системы и снизить её стоимость, что ускорит внедрение автономного вождения.
Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».
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