Мойка машины может убивать лак: водители совершают эту ошибку каждый день

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Многие водители считают, что мойка авто должна начинаться с ополаскивания водой, но это может навредить кузову, если на нём есть слой грязи и песка.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ мойка автомобиля

Почему нельзя сразу использовать керхер:

Струя воды под высоким давлением превращает частицы грязи в абразив, который царапает лак.

Смывать слой грязи без предварительной обработки нельзя — он должен размягчиться.

Нанесение активной пены:

Пену распыляют снизу вверх, чтобы покрытие было равномерным.

Держать пену на кузове 1-2 минуты, чтобы она разрушила грязь.

После этого можно смывать — но не холодной водой, а тёплой.

Как правильно смывать пену:

Направлять струю сверху вниз, начиная с крыши.

Избегать резких движений, чтобы не растягивать грязь по кузову.

Использовать умеренное давление, не направляя поток в стыки кузова и уплотнители.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

