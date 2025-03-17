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Мойка машины может убивать лак: водители совершают эту ошибку каждый день

0:57
Авто

Многие водители считают, что мойка авто должна начинаться с ополаскивания водой, но это может навредить кузову, если на нём есть слой грязи и песка.

мойка автомобиля
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мойка автомобиля

Почему нельзя сразу использовать керхер:

  • Струя воды под высоким давлением превращает частицы грязи в абразив, который царапает лак.
  • Смывать слой грязи без предварительной обработки нельзя — он должен размягчиться.

Нанесение активной пены:

  • Пену распыляют снизу вверх, чтобы покрытие было равномерным.
  • Держать пену на кузове 1-2 минуты, чтобы она разрушила грязь.
  • После этого можно смывать — но не холодной водой, а тёплой.

Как правильно смывать пену:

  • Направлять струю сверху вниз, начиная с крыши.
  • Избегать резких движений, чтобы не растягивать грязь по кузову.
  • Использовать умеренное давление, не направляя поток в стыки кузова и уплотнители.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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