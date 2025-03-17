Мойка машины может убивать лак: водители совершают эту ошибку каждый день
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Многие водители считают, что мойка авто должна начинаться с ополаскивания водой, но это может навредить кузову, если на нём есть слой грязи и песка.
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
мойка автомобиля
Почему нельзя сразу использовать керхер:
- Струя воды под высоким давлением превращает частицы грязи в абразив, который царапает лак.
- Смывать слой грязи без предварительной обработки нельзя — он должен размягчиться.
Нанесение активной пены:
- Пену распыляют снизу вверх, чтобы покрытие было равномерным.
- Держать пену на кузове 1-2 минуты, чтобы она разрушила грязь.
- После этого можно смывать — но не холодной водой, а тёплой.
Как правильно смывать пену:
- Направлять струю сверху вниз, начиная с крыши.
- Избегать резких движений, чтобы не растягивать грязь по кузову.
- Использовать умеренное давление, не направляя поток в стыки кузова и уплотнители.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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