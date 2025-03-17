Короткие поездки убивают ваш двигатель: как избежать серьезных проблем

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Горожане часто используют машину для коротких поездок, не задумываясь, что такой режим эксплуатации может ускорить износ двигателя и других систем.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Разбавление масла топливом и конденсат

Во время частых коротких поездок двигатель не успевает прогреваться, из-за чего:

Топливо попадает в масло, ухудшая его свойства.

На стенках цилиндров образуется конденсат, который стекает в поддон, вызывая водяную эмульсию.

Образование нагара

При регулярной работе на обогащённой смеси двигатель покрывается отложениями углерода:

Засоряются свечи зажигания, что может привести к отказу мотора.

Закоксовываются поршневые кольца, повышая расход масла.

Прогорают клапаны, так как нагар мешает им закрываться.

Проблемы с катализатором и аккумулятором:

В каталитическом нейтрализаторе скапливаются частицы сажи, что может привести к засорению и перегреву.

Аккумулятор не успевает полностью зарядиться, особенно в холодное время года.

Как уменьшить вред:

Чаще менять масло, если машина используется только для коротких поездок.

Раз в неделю совершать длительные поездки по трассе, удерживая обороты выше 4000 в течение 15 минут.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

