Короткие поездки убивают ваш двигатель: как избежать серьезных проблем
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Горожане часто используют машину для коротких поездок, не задумываясь, что такой режим эксплуатации может ускорить износ двигателя и других систем.
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля
Разбавление масла топливом и конденсат
Во время частых коротких поездок двигатель не успевает прогреваться, из-за чего:
- Топливо попадает в масло, ухудшая его свойства.
- На стенках цилиндров образуется конденсат, который стекает в поддон, вызывая водяную эмульсию.
Образование нагара
При регулярной работе на обогащённой смеси двигатель покрывается отложениями углерода:
- Засоряются свечи зажигания, что может привести к отказу мотора.
- Закоксовываются поршневые кольца, повышая расход масла.
- Прогорают клапаны, так как нагар мешает им закрываться.
Проблемы с катализатором и аккумулятором:
- В каталитическом нейтрализаторе скапливаются частицы сажи, что может привести к засорению и перегреву.
- Аккумулятор не успевает полностью зарядиться, особенно в холодное время года.
Как уменьшить вред:
- Чаще менять масло, если машина используется только для коротких поездок.
- Раз в неделю совершать длительные поездки по трассе, удерживая обороты выше 4000 в течение 15 минут.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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