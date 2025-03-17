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Короткие поездки убивают ваш двигатель: как избежать серьезных проблем

1:19
Авто

Горожане часто используют машину для коротких поездок, не задумываясь, что такой режим эксплуатации может ускорить износ двигателя и других систем.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Разбавление масла топливом и конденсат

Во время частых коротких поездок двигатель не успевает прогреваться, из-за чего:

  • Топливо попадает в масло, ухудшая его свойства.
  • На стенках цилиндров образуется конденсат, который стекает в поддон, вызывая водяную эмульсию.

Образование нагара

При регулярной работе на обогащённой смеси двигатель покрывается отложениями углерода:

  • Засоряются свечи зажигания, что может привести к отказу мотора.
  • Закоксовываются поршневые кольца, повышая расход масла.
  • Прогорают клапаны, так как нагар мешает им закрываться.

Проблемы с катализатором и аккумулятором:

  • В каталитическом нейтрализаторе скапливаются частицы сажи, что может привести к засорению и перегреву.
  • Аккумулятор не успевает полностью зарядиться, особенно в холодное время года.

Как уменьшить вред:

  • Чаще менять масло, если машина используется только для коротких поездок.
  • Раз в неделю совершать длительные поездки по трассе, удерживая обороты выше 4000 в течение 15 минут.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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