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Лучший пробег для покупки авто – сколько должна проехать машина, чтобы её стоило брать

1:35
Авто

Покупка автомобиля с пробегом всегда связана с риском скрытых дефектов, поэтому важно понимать, на каком пробеге стоит брать машину.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт автомобиля на СТО

Оптимальный пробег для разных марок:

  • Американские авто - до 150 000-170 000 км.
  • Китайские модели - 80 000-120 000 км.
  • Европейские и корейские автомобили - до 200 000-230 000 км.
  • Японские машины - даже 250 000 км могут быть нормой.

Почему молодые авто предпочтительнее

Самый удачный вариант — автомобиль до 3 лет с пробегом 50 000-60 000 км. В регионах за Уралом за этот срок пробег может достигать 70 000-100 000 км, что тоже считается нормальным.

Влияние городской эксплуатации

Автомобили из крупных городов часто имеют меньший пробег, но больше износ двигателя, так как долго простаивали в пробках. В таких условиях 150 000 км за 7 лет — стандартный показатель.

Что важнее пробега

Если автомобилю более 10-12 лет, главную роль играет не километраж, а общее техническое состояние. К тому же пробег на таких машинах может быть скручен, поэтому диагностика и проверка истории авто — обязательные шаги перед покупкой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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