Лучший пробег для покупки авто – сколько должна проехать машина, чтобы её стоило брать

Покупка автомобиля с пробегом всегда связана с риском скрытых дефектов, поэтому важно понимать, на каком пробеге стоит брать машину.
Оптимальный пробег для разных марок:
Самый удачный вариант — автомобиль до 3 лет с пробегом 50 000-60 000 км. В регионах за Уралом за этот срок пробег может достигать 70 000-100 000 км, что тоже считается нормальным.
Автомобили из крупных городов часто имеют меньший пробег, но больше износ двигателя, так как долго простаивали в пробках. В таких условиях 150 000 км за 7 лет — стандартный показатель.
Если автомобилю более 10-12 лет, главную роль играет не километраж, а общее техническое состояние. К тому же пробег на таких машинах может быть скручен, поэтому диагностика и проверка истории авто — обязательные шаги перед покупкой.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?