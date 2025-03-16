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Как сделать замену масла идеальной: три способа, которые используют профессионалы

1:49
Авто

Даже если менять масло по всем правилам, в двигателе остаются его остатки, которые могут ухудшить свойства свежей смазки. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться несколькими простыми хитростями.

Моторное масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моторное масло

Использование наклона автомобиля

После стандартного слива масла поднимите одну сторону машины домкратом. Направление наклона зависит от расположения сливного отверстия:

  • Если отверстие находится сзади картера, автомобиль нужно наклонить вперёд.
  • Если отверстие сбоку, поднимите противоположную сторону.

Через несколько минут остатки масла вытекут в ёмкость.

Продувка сжатым воздухом

Для этого понадобится компрессор.

  • Открутите крышку маслозаливной горловины.
  • Закройте горловину рукой и вставьте пистолет компрессора между ладонью и отверстием.
  • Осторожно подайте воздух, и масло начнёт вытекать.

Главное — не переусердствовать с давлением, чтобы не повредить прокладки и уплотнения.

Создание самодельного насоса

Если под рукой нет компрессора, можно смастерить насос из большого шприца и термоусадочной трубки.

  • Наденьте трубку на носик шприца и нагрейте её, чтобы обеспечить плотную фиксацию.
  • Закрепите соединение пластиковой стяжкой.
  • Вставьте трубку в отверстие масляного щупа или сливное отверстие и откачайте остатки вручную.

Завершающие действия

После слива масла не забудьте правильно затянуть пробку поддона — лучше использовать динамометрический ключ, чтобы не сорвать резьбу. Затем установите новый масляный фильтр и залейте нужный объём свежего масла. Такие хитрости помогут максимально очистить двигатель, продлить срок службы масла и снизить износ мотора.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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