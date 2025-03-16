Как сделать замену масла идеальной: три способа, которые используют профессионалы

Даже если менять масло по всем правилам, в двигателе остаются его остатки, которые могут ухудшить свойства свежей смазки. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться несколькими простыми хитростями.
После стандартного слива масла поднимите одну сторону машины домкратом. Направление наклона зависит от расположения сливного отверстия:
Через несколько минут остатки масла вытекут в ёмкость.
Для этого понадобится компрессор.
Главное — не переусердствовать с давлением, чтобы не повредить прокладки и уплотнения.
Если под рукой нет компрессора, можно смастерить насос из большого шприца и термоусадочной трубки.
После слива масла не забудьте правильно затянуть пробку поддона — лучше использовать динамометрический ключ, чтобы не сорвать резьбу. Затем установите новый масляный фильтр и залейте нужный объём свежего масла. Такие хитрости помогут максимально очистить двигатель, продлить срок службы масла и снизить износ мотора.
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