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Ваш автомобиль обречен: проблемы, после которых его лучше продать

1:29
Авто

Иногда восстановление подержанного автомобиля становится бессмысленным — вложенные деньги не оправдывают стоимость ремонта. В таких случаях лучше продать машину, чем бесконечно её чинить.

Автосервис
Фото: Freepik by standret
Автосервис

Капитальный ремонт АКПП

Диагностика проблем автоматической коробки сама по себе стоит более 10 000 рублей, а полный ремонт может обойтись в 150 000 рублей и выше. Если рыночная цена автомобиля около 400 000 рублей, такой ремонт теряет смысл.

Капремонт двигателя

Ремонт двигателя - одно из самых дорогих восстановлений. В некоторых случаях он может составлять до половины цены автомобиля, что делает продажу более разумным решением.

Сквозная коррозия кузова

Бороться с глубокой ржавчиной сложно и дорого. Если кузов начал гнить насквозь, это не только косметическая проблема — устранение коррозии стоит очень дорого.

Нарушенная геометрия кузова после ДТП

Если после аварии пострадали силовые элементы — лонжероны, стойки крыши, основание кузова — восстановление будет стоить огромных денег. Даже после ремонта такая машина теряет в безопасности и ликвидности.

Утопленный автомобиль

Если машина побывала в воде, проблемы с электропроводкой и электроникой неизбежны. Полностью восстановить "утопленника" практически невозможно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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