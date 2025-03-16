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Не только ступичный подшипник: неожиданные причины шума в колесе

1:40
Авто

Шум от колеса во время езды — распространённая проблема, которую часто связывают с изношенным ступичным подшипником или неисправным ШРУСом. Однако причины гула могут быть гораздо разнообразнее.

Замена колеса
Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замена колеса

Неочевидные источники шума:

  • Подшипники генератора или помпы. Многие автомобили имеют генератор и насос охлаждения в нижней части двигателя, ближе к передним колёсам. Если их подшипники изнашиваются, вибрации передаются на кузов, создавая ощущение, что звук идёт из колеса.
  • Проблемы в гидравлике или пневмосистеме. В моделях с адаптивной подвеской есть специальные узлы, сглаживающие пульсации давления. Их неисправность может вызывать гул, похожий на шум подшипника.
  • Неправильно уложенные шланги после ремонта. Иногда после замены магистралей они касаются кузова или слишком натянуты, передавая вибрации, которые создают гудение, напоминающее звук гитарной струны.
  • Неисправная опора коробки передач. Бывают случаи, когда долгие поиски источника шума приводят к неожиданному результату — гуляющая вибрация возникает из-за дефектной опоры КПП.

Как диагностировать проблему:

  • Если гул усиливается при повороте в одну сторону — вероятно, изношен ступичный подшипник.
  • Если шум меняется в зависимости от оборотов двигателя, а не от скорости — стоит проверить генератор, помпу и ремни.
  • Если гул появился после ремонта подвески или пневмосистемы, возможно, неправильно уложены магистрали.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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