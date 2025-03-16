Не только ступичный подшипник: неожиданные причины шума в колесе

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Шум от колеса во время езды — распространённая проблема, которую часто связывают с изношенным ступичным подшипником или неисправным ШРУСом. Однако причины гула могут быть гораздо разнообразнее.

Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Замена колеса

Неочевидные источники шума:

Подшипники генератора или помпы. Многие автомобили имеют генератор и насос охлаждения в нижней части двигателя, ближе к передним колёсам. Если их подшипники изнашиваются, вибрации передаются на кузов, создавая ощущение, что звук идёт из колеса.

Проблемы в гидравлике или пневмосистеме. В моделях с адаптивной подвеской есть специальные узлы, сглаживающие пульсации давления. Их неисправность может вызывать гул, похожий на шум подшипника.

Неправильно уложенные шланги после ремонта. Иногда после замены магистралей они касаются кузова или слишком натянуты, передавая вибрации, которые создают гудение, напоминающее звук гитарной струны.

Неисправная опора коробки передач. Бывают случаи, когда долгие поиски источника шума приводят к неожиданному результату — гуляющая вибрация возникает из-за дефектной опоры КПП.

Как диагностировать проблему:

Если гул усиливается при повороте в одну сторону — вероятно, изношен ступичный подшипник.

Если шум меняется в зависимости от оборотов двигателя, а не от скорости — стоит проверить генератор, помпу и ремни.

Если гул появился после ремонта подвески или пневмосистемы, возможно, неправильно уложены магистрали.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

