Паркинг – это не тормоз: почему АКПП нуждается в помощи ручника

Многие водители не используют стояночный тормоз в машинах с автоматической коробкой передач, полагаясь только на режим "Паркинг". Однако это может привести к дополнительной нагрузке на АКПП, особенно при парковке на уклоне.
Фото: Wikipedia by Ballista, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ручной тормоз
Как работают "Паркинг" и ручник:
Режим "P" блокирует выходной вал коробки передач с помощью шестерни и стопорного штыря. Он удерживает автомобиль, но не фиксирует колёса.
Ручной тормоз зажимает тормозные колодки, надёжно фиксируя машину, не создавая нагрузки на трансмиссию.
Почему лучше использовать ручник:
Если машина стоит на ровной поверхности, "Паркинга" может быть достаточно.
При парковке на уклоне нагрузка на трансмиссию увеличивается. Это может привести к износу шестерни и стопора, что со временем затруднит переключение передач.
Использование стояночного тормоза уменьшает нагрузку на коробку и делает парковку безопаснее.
Как правильно парковаться:
Нажать тормоз.
Затянуть ручник.
Отпустить педаль тормоза.
Переключить коробку в "P".
При начале движения:
Нажать на тормоз.
Отпустить ручник.
Переключить в "D".
Отпустить тормоз и начать движение.
Эта последовательность защитит АКПП от лишней нагрузки и продлит срок службы коробки передач.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.