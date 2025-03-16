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Паркинг – это не тормоз: почему АКПП нуждается в помощи ручника

1:25
Авто

Многие водители не используют стояночный тормоз в машинах с автоматической коробкой передач, полагаясь только на режим "Паркинг". Однако это может привести к дополнительной нагрузке на АКПП, особенно при парковке на уклоне.

ручной тормоз
Фото: Wikipedia by Ballista, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ручной тормоз

Как работают "Паркинг" и ручник:

  • Режим "P" блокирует выходной вал коробки передач с помощью шестерни и стопорного штыря. Он удерживает автомобиль, но не фиксирует колёса.
  • Ручной тормоз зажимает тормозные колодки, надёжно фиксируя машину, не создавая нагрузки на трансмиссию.

Почему лучше использовать ручник:

  • Если машина стоит на ровной поверхности, "Паркинга" может быть достаточно.
  • При парковке на уклоне нагрузка на трансмиссию увеличивается. Это может привести к износу шестерни и стопора, что со временем затруднит переключение передач.
  • Использование стояночного тормоза уменьшает нагрузку на коробку и делает парковку безопаснее.

Как правильно парковаться:

  1. Нажать тормоз.
  2. Затянуть ручник.
  3. Отпустить педаль тормоза.
  4. Переключить коробку в "P".

При начале движения:

  1. Нажать на тормоз.
  2. Отпустить ручник.
  3. Переключить в "D".
  4. Отпустить тормоз и начать движение.

Эта последовательность защитит АКПП от лишней нагрузки и продлит срок службы коробки передач.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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