Паркинг – это не тормоз: почему АКПП нуждается в помощи ручника

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Многие водители не используют стояночный тормоз в машинах с автоматической коробкой передач, полагаясь только на режим "Паркинг". Однако это может привести к дополнительной нагрузке на АКПП, особенно при парковке на уклоне.

Фото: Wikipedia by Ballista, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ручной тормоз

Как работают "Паркинг" и ручник:

Режим "P" блокирует выходной вал коробки передач с помощью шестерни и стопорного штыря. Он удерживает автомобиль, но не фиксирует колёса.

Ручной тормоз зажимает тормозные колодки, надёжно фиксируя машину, не создавая нагрузки на трансмиссию.

Почему лучше использовать ручник:

Если машина стоит на ровной поверхности, "Паркинга" может быть достаточно.

При парковке на уклоне нагрузка на трансмиссию увеличивается. Это может привести к износу шестерни и стопора, что со временем затруднит переключение передач.

Использование стояночного тормоза уменьшает нагрузку на коробку и делает парковку безопаснее.

Как правильно парковаться:

Нажать тормоз. Затянуть ручник. Отпустить педаль тормоза. Переключить коробку в "P".

При начале движения:

Нажать на тормоз. Отпустить ручник. Переключить в "D". Отпустить тормоз и начать движение.

Эта последовательность защитит АКПП от лишней нагрузки и продлит срок службы коробки передач.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

