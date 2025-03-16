Хранение машины: как избежать коррозии, потери смазки и проблем с тормозами

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Многие водители зимой оставляют свои машины на стоянке или в гараже, предпочитая передвигаться на общественном транспорте. Однако длительное бездействие может привести к техническим проблемам, которые потребуют дополнительных затрат весной.

Фото: Wikipedia by Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Старый автомобиль

Что происходит с машиной во время простоя:

Коррозия тормозных дисков и металлических деталей. Даже короткий простой провоцирует ржавчину. Со временем тормозные механизмы могут закиснуть.

Потеря эластичности резиновых уплотнителей. Без движения и смазки прокладки и уплотнения высыхают, что приводит к их разрушению.

Старение моторного и трансмиссионного масла. Со временем масла теряют свои свойства, поэтому после долгого простоя лучше заменить их.

Накопление влаги в тормозной системе. Тормозная жидкость впитывает влагу, снижая эффективность тормозов и вызывая коррозию внутри системы.

Как минимизировать последствия:

По возможности изредка заводите машину и давайте ей поработать.

Выбирайте сухое, проветриваемое место для хранения, если есть возможность.

Весной перед началом эксплуатации проверьте уровень жидкостей, тормоза и аккумулятор.

Долгое бездействие может нанести автомобилю больше вреда, чем активная эксплуатация, поэтому подготовка к зимнему хранению и правильное обслуживание после простоя помогут избежать дорогого ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

