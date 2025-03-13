ТОП-5 самых массовых легковых автомобилей СССР

Советский автопром оставил неизгладимый след в мировой истории.
Миллионы людей по всей стране пользовались автомобилями, которые стали настоящими символами эпохи. В этом топе мы рассмотрим 5 самых массовых легковых автомобилей СССР, которые завоевали сердца миллионов.
1. ВАЗ-2101 "Жигули" ("Копейка")
Этот автомобиль, созданный на базе Fiat 124, стал самым массовым в СССР. Отличался надежностью, простотой конструкции и доступностью запчастей.
Выпускался с 1970 по 1988 год.
2. ВАЗ-2106 "Жигули"
Модернизированная версия ВАЗ-2103, которая также пользовалась огромной популярностью. Отличалась улучшенным дизайном и комфортом.
Выпускалась с 1976 по 2006 год.
3. ВАЗ-2103 "Жигули"
Более комфортабельная и престижная модель, чем ВАЗ-2101. Отличалась улучшенной отделкой салона и более мощным двигателем.
Выпускалась с 1972 по 1984 год.
4. ВАЗ-2105 "Жигули"
Модернизированная версия "классики", отличающаяся более современным дизайном.
Выпускалась с 1979 по 2010 год.
5. "Москвич-412"
Популярный автомобиль, отличавшийся надежностью и неприхотливостью. Использовался как в гражданских, так и в служебных целях.
Выпускался с 1967 по 1997 год.
Эти автомобили стали символами советского автопрома и до сих пор встречаются на дорогах.
Узнайте, как выбрать правильную температуру для стирки полотенец, чтобы избежать бактерий и неприятных запахов. Поделимся полезными советами по уходу!