ТОП-5 самых массовых легковых автомобилей СССР

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Советский автопром оставил неизгладимый след в мировой истории.

Фото: commons.wikimedia.org by Bricizar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ваз 2103

Миллионы людей по всей стране пользовались автомобилями, которые стали настоящими символами эпохи. В этом топе мы рассмотрим 5 самых массовых легковых автомобилей СССР, которые завоевали сердца миллионов.

1. ВАЗ-2101 "Жигули" ("Копейка")

Этот автомобиль, созданный на базе Fiat 124, стал самым массовым в СССР. Отличался надежностью, простотой конструкции и доступностью запчастей.

Выпускался с 1970 по 1988 год.

2. ВАЗ-2106 "Жигули"

Модернизированная версия ВАЗ-2103, которая также пользовалась огромной популярностью. Отличалась улучшенным дизайном и комфортом.

Выпускалась с 1976 по 2006 год.

3. ВАЗ-2103 "Жигули"

Более комфортабельная и престижная модель, чем ВАЗ-2101. Отличалась улучшенной отделкой салона и более мощным двигателем.

Выпускалась с 1972 по 1984 год.

4. ВАЗ-2105 "Жигули"

Модернизированная версия "классики", отличающаяся более современным дизайном.

Выпускалась с 1979 по 2010 год.

5. "Москвич-412"

Популярный автомобиль, отличавшийся надежностью и неприхотливостью. Использовался как в гражданских, так и в служебных целях.

Выпускался с 1967 по 1997 год.

Эти автомобили стали символами советского автопрома и до сих пор встречаются на дорогах.