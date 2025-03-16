Заправка до полного бака – привычка, которая может обойтись дорого

Многие водители предпочитают заправляться до полного, чтобы реже посещать АЗС. Однако в некоторых случаях это может быть опасно и привести к проблемам с автомобилем. Почему полный бак — не всегда хорошая идея:
Если заправочный пистолет неисправен или срабатывает с задержкой, бензин может перелиться через горловину. Разлитое топливо попадает на кузов, подвеску и колёса, что увеличивает риск возгорания.
Повреждение системы вентиляции бака:
Избыточный бензин может попасть в дренажную трубку, расположенную за крылом. Разлитое топливо на горячих частях машины — прямая угроза пожара.
Как заправляться правильно
Заправка "под горлышко" не даёт ощутимой экономии, но может привести к серьёзным проблемам с топливной системой.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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