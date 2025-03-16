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Заправка до полного бака – привычка, которая может обойтись дорого

1:31
Авто

Многие водители предпочитают заправляться до полного, чтобы реже посещать АЗС. Однако в некоторых случаях это может быть опасно и привести к проблемам с автомобилем. Почему полный бак — не всегда хорошая идея:

Заправка автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Заправка автомобиля

Риск перелива топлива

Если заправочный пистолет неисправен или срабатывает с задержкой, бензин может перелиться через горловину. Разлитое топливо попадает на кузов, подвеску и колёса, что увеличивает риск возгорания.

Повреждение системы вентиляции бака:

  • В топливной системе есть гравитационный клапан, предотвращающий утечку топлива при опрокидывании.
  • Вентиляционный клапан отвечает за подачу воздуха, чтобы не создавалась зона низкого давления.
  • Если бак заливается "под завязку", эти клапаны могут выйти из строя, что приведёт к утечкам топлива.

Опасность утечек через дренаж

Избыточный бензин может попасть в дренажную трубку, расположенную за крылом. Разлитое топливо на горячих частях машины — прямая угроза пожара.

Как заправляться правильно

  • Не доливайте топливо после автоматического отключения пистолета.
  • Если топливо случайно пролилось на кузов, протрите это место сухой тканью.
  • Не допускайте ситуации, когда бензин вытесняет воздух из бака, мешая нормальной работе вентиляции.

Заправка "под горлышко" не даёт ощутимой экономии, но может привести к серьёзным проблемам с топливной системой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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