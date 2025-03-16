Заправка до полного бака – привычка, которая может обойтись дорого

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Многие водители предпочитают заправляться до полного, чтобы реже посещать АЗС. Однако в некоторых случаях это может быть опасно и привести к проблемам с автомобилем. Почему полный бак — не всегда хорошая идея:

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Заправка автомобиля

Риск перелива топлива

Если заправочный пистолет неисправен или срабатывает с задержкой, бензин может перелиться через горловину. Разлитое топливо попадает на кузов, подвеску и колёса, что увеличивает риск возгорания.

Повреждение системы вентиляции бака:

В топливной системе есть гравитационный клапан, предотвращающий утечку топлива при опрокидывании.

Вентиляционный клапан отвечает за подачу воздуха, чтобы не создавалась зона низкого давления.

Если бак заливается "под завязку", эти клапаны могут выйти из строя, что приведёт к утечкам топлива.

Опасность утечек через дренаж

Избыточный бензин может попасть в дренажную трубку, расположенную за крылом. Разлитое топливо на горячих частях машины — прямая угроза пожара.

Как заправляться правильно

Не доливайте топливо после автоматического отключения пистолета.

Если топливо случайно пролилось на кузов, протрите это место сухой тканью.

Не допускайте ситуации, когда бензин вытесняет воздух из бака, мешая нормальной работе вентиляции.

Заправка "под горлышко" не даёт ощутимой экономии, но может привести к серьёзным проблемам с топливной системой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

