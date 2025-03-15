Двигатели с ресурсом в полмиллиона километров – машины, которые не ломаются

Надёжность автомобиля во многом зависит от ресурса двигателя, ведь его капитальный ремонт — одна из самых дорогостоящих процедур. Некоторые моторы способны служить 20 лет и более, без серьёзных поломок.
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Toyota Corolla
Двигатели с ресурсом 350 000 — 450 000 км:
Renault K4M (1.6 л) — устанавливался на Renault Logan, Sandero, Duster, а также Nissan Almera, Note и Tiida. Отличается простотой конструкции и огромным ресурсом.
Volkswagen CWVA (1.6 л) — ставился на Volkswagen Polo, Jetta, а также Skoda Rapid и Octavia. Надёжен при своевременной замене масла.
Renault F4R и Nissan MR20DD (2.0 л) — используются на Renault Kaptur, Nissan Qashqai и X-Trail. Отличаются высокой живучестью.
Двигатели с ресурсом 400 000+ км:
Toyota 1AZ (2.0 л) — проверенный временем мотор для Toyota Corolla, Avensis, Camry и RAV4.
Toyota GR (3.5 л V6) — устанавливался на Camry, Highlander, Lexus RX и уверенно служит до 350 000 км.
Hyundai G6D и Nissan VQ (V6) — надёжные силовые агрегаты с достойным ресурсом.
Лучшие V8-двигатели:
Chevrolet HEMI (V8) — используется на Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade.
Toyota UR (V8) — настоящий "миллионник", устанавливаемый на Toyota Land Cruiser и Lexus LX.
Дизельные моторы с высоким ресурсом:
Kia/Hyundai D4H (2.2 л) — ставился на Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, известен хорошей надёжностью.
BMW N57 (3.0 л турбодизель) — один из самых крепких немецких дизелей.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.