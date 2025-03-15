Маленький скол на лобовом стекле: игнорировать или срочно ремонтировать

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Когда на лобовом стекле появляется небольшой скол, реакция у водителей разная: одни не обращают внимания, другие срочно ищут мастерскую. Автосервисы активно убеждают в необходимости ремонта, утверждая, что даже маленькое повреждение может превратиться в гигантскую трещину. Но действительно ли это так?

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разбитое лобовое стекло в машине

Опасен ли маленький скол

Трещины на стекле распространяются только при наличии внутреннего напряжения. Оно может возникнуть из-за:

Ошибок при установке стекла (например, рамка давит на стекло неравномерно).

Резких перепадов температуры (например, горячий воздух от обогревателя попадает прямо на зону повреждения).

Если скол находится в зоне обдува или рядом с рамкой стекла, риск появления трещины выше.

Нужно ли срочно ремонтировать скол зимой:

Если скол мелкий, можно просто заклеить его скотчем, чтобы внутрь не попала пыль, и не спешить с ремонтом.

Ремонт может не дать гарантии. В холодное время года даже после ремонта трещина может пойти дальше, а мастерская не возьмёт на себя ответственность.

Стоимость ремонта в Москве — от 1500 до 4000 рублей в зависимости от размера скола.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

