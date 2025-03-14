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Ваш автомобиль — отражение души: что цвет машины расскажет о вас

2:08
Авто

Выбор цвета автомобиля — это личный стиль или продиктованная обстоятельствами необходимость? Если судить по статистике, автомобильный мир становится всё менее красочным. Белый, чёрный и серый цвета доминируют на дорогах, и на это есть причины.

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Почему все выбирают белый, чёрный и серый?

По данным крупнейшей химической компании BASF, белый (37%), чёрный (22%) и серый (17%) — самые популярные цвета автомобилей в мире. Но дело не только во вкусах:

  • Базовые цвета дешевле — нестандартные оттенки требуют дополнительных затрат при производстве.
  • Они проще в перепродаже — нейтральные цвета легче найти на вторичном рынке.
  • Практичность — на белых машинах меньше заметны царапины, а серый не так сильно нагревается на солнце, как чёрный.

Но четверть водителей всё же выбирает нестандартные цвета, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

Что цвет автомобиля говорит о владельце?

Эксперты по цветовой психологии утверждают, что каждый оттенок несёт скрытый смысл:

  • Красный — энергия, решительность, страсть.
  • Синий — спокойствие, уверенность, связь с морем.
  • Жёлтый — оптимизм, радость, желание выделиться.
  • Зелёный — гармония, баланс, связь с природой.
  • Неоновые цвета — выбор экстравертов, которые не боятся привлекать внимание.

Некоторые водители признаются, что выбирают яркие цвета не только для самовыражения, но и для удобства — так машину легче найти на парковке.

Мир становится серее?

Некоторые исследователи считают, что доминирование ахроматических цветов говорит о роботизации общества. В мире, где автомобили становятся всё более унифицированными, люди отдаляются от природы и индивидуальности.

Выбор цвета — это не только вопрос стиля, но и отражение того, как мы видим мир вокруг. Так что, может, пора добавить немного цвета в серый поток?

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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