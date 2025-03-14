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Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия

1:56
Авто

Выйдя утром на улицу, вы замечаете странную картину: дворники вашей машины подняты. Мороза нет, снегопада тоже не было. Что это значит? Ошибка, случайность или молчаливое предупреждение?

Вид с лобового стекла
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид с лобового стекла

"Паркуюсь где хочу" — герой или антагонист улиц?

В каждом городе есть легендарные мастера парковки. Они оставляют свои автомобили где угодно:

  • На тротуарах — да без проблем!
  • На местах для людей с ограниченными возможностями — "я же на минутку!"
  • Въезды во дворы, пешеходные переходы — зачем думать о других?

А если кто-то вдруг недоволен, эти водители щедро оставляют номер телефона под лобовым стеклом. Что это значит на самом деле?

"Я знаю, что мешаю вам, но искать нормальную парковку мне лень. Если сильно напрягает — позвони".

Но далеко не всем хочется участвовать в этих переговорах, поэтому появился новый, тонкий способ выразить возмущение — поднятые дворники.

Дворники вверх — предупреждение или угроза?

Когда водитель возвращается к своей машине и видит, что его дворники торчат вверх, он должен задуматься:

  1. Я припарковался, как безответственный гражданин, и кто-то решил мне об этом напомнить?
  2. Или это заботливый человек спас мои дворники от примерзания в снегопад?

Если причина в первом пункте, стоит быть осторожнее — в следующий раз могут поднять не только дворники…

Почему это работает?

Это пассивно-агрессивное предупреждение. Это не штраф, не прокол колёс и даже не записка с угрозами. Просто молчаливый знак, что кто-то уже устал от вашей парковки.

В следующий раз, увидев поднятые дворники, лучше задуматься, не заслужили ли вы это "послание". Потому что следующему недовольному может хватить терпения только на одно — вызвать эвакуатор.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. «дворники») — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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