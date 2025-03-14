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СССР ушёл, а номера остались: как закон относится к советским регистрационным знакам

2:05
Авто

Советские номера — это не просто кусок металла, а часть истории автомобиля. Но можно ли на них легально выезжать на дороги или это прямой путь к штрафу? Всё не так однозначно.

ГАЗ М20 Победа
Фото: commons.wikimedia.org by Khusnutdinov Nail (nailgun), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ГАЗ М20 Победа

Когда старые номера можно использовать?

1. Если машина зарегистрирована с этими номерами с советских времён

Если владелец не менял их с момента покупки автомобиля в СССР, он может продолжать официально ездить с этими номерами. Закон не требует их заменять, пока машина остаётся в собственности того же человека.

2. При участии в выставках и ретро-событиях

Машина может быть зарегистрирована с современными номерами, но для аутентичности владельцы иногда ставят старые во время мероприятий. Главное — не забыть вернуть официальные перед выездом на дорогу.

Когда ездить нельзя?

  • Если машина продана другому владельцу, старые номера становятся недействительными. При регистрации в ГИБДД выдаются новые знаки, а старые можно оставить только как сувенир.
  • Если автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД, использование советских номеров вместо современных приравнивается к езде без регистрационных знаков.

Как можно обойти запрет?

Некоторые водители оформляют доверенность на нового владельца, не перерегистрируя автомобиль. Тогда машина юридически остаётся за старым хозяином, а покупатель продолжает ездить со старыми номерами. Но это рискованный вариант: доверенность можно отозвать в любой момент.

Какие штрафы грозят нарушителям?

  • За езду без регистрации — штраф от 500 до 800 рублей.
  • За использование недействительных номеров (например, советских) — штраф 5000 рублей или лишение прав на 3 месяца.

Если вам дорог аутентичный вид автомобиля, советские номера можно использовать для выставок или оставить как памятный аксессуар в гараже. Но на дорогах общего пользования с ними лучше не рисковать.

Уточнения

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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