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Электромобиль, который разозлил Илона Маска: кто осмелился бросить вызов Tesla

1:56
Авто

Познакомьтесь с Longbow — амбициозным стартапом, созданным инженерами из Tesla, Polestar, Uber и Lucid. Они решили сделать электрический спорткар, который не перегружен лишними технологиями, но при этом быстр, лёгок и доступен.

Электромобиль на зарядке
Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электромобиль на зарядке

Два варианта: Speedster и Roadster

Компания представила две версии электромобиля:

  • Speedster — лёгкий (895 кг), без крыши и лобового стекла. Разгон до 100 км/ч за 3,5 секунды и запас хода 275 миль. Цена — 84 995 фунтов.
  • Roadster — купе с жёсткой крышей, чуть тяжелее (995 кг), но с разгоном 3,6 секунды и запасом хода 450 км. Цена — 64 995 фунтов.

Почему это может сработать?

Вместо того чтобы изобретать всё с нуля, команда использует проверенные решения:

  • Двигатели и аккумуляторы закупаются у надёжных поставщиков.
  • Шасси — лёгкий алюминий и композитные панели вместо дорогого карбона.
  • Простая электроника без ненужных "фишек", но с качественным управлением.

Намёк на Tesla — случайность?

Название "Roadster" выбрано не просто так — это прямой укол в сторону Tesla Roadster, который Маск обещает выпустить уже много лет. Основатели Longbow уверены, что смогут сделать электрический спорткар быстрее, проще и доступнее, чем Tesla, Lotus и Porsche.

Первые прототипы ожидаются уже этим летом, а серийные поставки начнутся в 2026 году.

Сможет ли Longbow добиться успеха в нише, где провалились многие британские автопроизводители? Скоро узнаем.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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