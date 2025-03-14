Электромобиль, который разозлил Илона Маска: кто осмелился бросить вызов Tesla

Познакомьтесь с Longbow — амбициозным стартапом, созданным инженерами из Tesla, Polestar, Uber и Lucid. Они решили сделать электрический спорткар, который не перегружен лишними технологиями, но при этом быстр, лёгок и доступен.
Компания представила две версии электромобиля:
Вместо того чтобы изобретать всё с нуля, команда использует проверенные решения:
Название "Roadster" выбрано не просто так — это прямой укол в сторону Tesla Roadster, который Маск обещает выпустить уже много лет. Основатели Longbow уверены, что смогут сделать электрический спорткар быстрее, проще и доступнее, чем Tesla, Lotus и Porsche.
Первые прототипы ожидаются уже этим летом, а серийные поставки начнутся в 2026 году.
Сможет ли Longbow добиться успеха в нише, где провалились многие британские автопроизводители? Скоро узнаем.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.
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