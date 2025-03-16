Lada Iskra — новый игрок между Granta и Vesta

АвтоВАЗ объявил о завершении испытаний нового седана Lada Iskra. Машина успешно прошла заводские и сертификационные тесты, включая экстремальные испытания в разных климатических условиях.
Для проверки надежности было создано 98 прототипов, которые испытали:
Тесты показали низкий уровень аэродинамического шума, стабильную работу аудиосистемы и системы телефонной связи.
Безопасность на уровне мировых стандартов
Автомобиль прошел 84 краш-теста, и результаты показали, что Iskra превосходит национальные требования безопасности. По уровню защиты пассажиров новая модель сопоставима с Lada Vesta и зарубежными бюджетными седанами B-класса.
Автомобиль займет промежуточную нишу между Granta и Vesta и будет выпускаться в трех вариантах кузова:
АвтоВАЗ анонсировал мировую премьеру нового кроссовера на платформе Vesta в июне 2025 года. Начало серийного производства запланировано на 2026 год.
28 февраля компания показала интерьер серийной модели Lada Iskra — его стиль ориентирован на молодых водителей. Ожидается, что новинка станет новым успешным игроком в линейке Lada.
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