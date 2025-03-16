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Lada Iskra — новый игрок между Granta и Vesta

1:40
Авто

АвтоВАЗ объявил о завершении испытаний нового седана Lada Iskra. Машина успешно прошла заводские и сертификационные тесты, включая экстремальные испытания в разных климатических условиях.

Автомобиль Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Lada Vesta

Для проверки надежности было создано 98 прототипов, которые испытали:

  • На дорогах и бездорожье
  • В горных и северных регионах
  • В аэродинамической трубе и лаборатории по электромагнитной совместимости
  • На эроклиматической камере

Тесты показали низкий уровень аэродинамического шума, стабильную работу аудиосистемы и системы телефонной связи.

Безопасность на уровне мировых стандартов

Автомобиль прошел 84 краш-теста, и результаты показали, что Iskra превосходит национальные требования безопасности. По уровню защиты пассажиров новая модель сопоставима с Lada Vesta и зарубежными бюджетными седанами B-класса.

Автомобиль займет промежуточную нишу между Granta и Vesta и будет выпускаться в трех вариантах кузова:

  • Седан
  • Универсал
  • Универсал Cross
  • Под капотом 1,6-литровые двигатели и разные коробки передач.

АвтоВАЗ анонсировал мировую премьеру нового кроссовера на платформе Vesta в июне 2025 года. Начало серийного производства запланировано на 2026 год.

28 февраля компания показала интерьер серийной модели Lada Iskra — его стиль ориентирован на молодых водителей. Ожидается, что новинка станет новым успешным игроком в линейке Lada.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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