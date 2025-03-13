Можно ли пить в припаркованной машине? Закон не так прост, как кажется

Все знают: нетрезвое вождение — это серьёзное нарушение. Но можно ли столкнуться с проблемами, даже если вы просто сидите в автомобиле с алкоголем, не заводя двигатель? Как показывает практика, да — и порой ситуация развивается неожиданным образом.
Представьте: вы с друзьями заехали в магазин, припарковались у дома, остались в машине и решили выпить. Казалось бы, ничего криминального — но неподалёку оказывается патруль ДПС. Через пару минут водитель уже обвиняется в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Формально нахождение в автомобиле после употребления алкоголя не является правонарушением, даже если мотор заглушен. Согласно статье 12.8 КоАП РФ, ответственность наступает только за вождение в пьяном состоянии или передачу управления пьяному водителю. Более того, если человек просто открыл багажник, чтобы взять что-то, это не является основанием для обвинения.
Но на практике всё сложнее.
Сотрудники ДПС могут не торопиться с обвинением, а просто наблюдать. Любой манёвр — перестроение на парковке, заезд в гараж — может стать формальным поводом для протокола.
Есть ещё один распространённый сценарий:
Почему ДПС так действует? Нетрезвый водитель может передумать и поехать в любой момент. А если он ведёт себя грубо или агрессивно, это повышает вероятность того, что версия полицейских будет принята в суде.
Формально закон на стороне водителя, если машина стоит на месте. Но на практике доказать свою невиновность бывает сложно.
Поэтому лучший совет — вообще не приближаться к автомобилю в нетрезвом виде. Даже если вы не собирались никуда ехать, есть риск, что ситуация выйдет из-под контроля.
Зако́н — нормативно-правовой акт, принимаемый законодательным органом государства.
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