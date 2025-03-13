Разбили 98 машин, чтобы сделать одну: АвтоВАЗ готовит к выпуску Iskra

Старт производства Lada Iskra уже не за горами — 19 апреля 2025 года с конвейера начнут сходить первые серийные экземпляры. АвтоВАЗ сообщил, что автомобиль успешно преодолел все заводские и сертификационные тесты, в том числе на реальных дорогах России. Для проверки было изготовлено 98 прототипов в различных модификациях.
Lada Iskra тестировали не только на полигоне АвтоВАЗа, но и в горных и северных регионах. Это единственный российский бренд, который проверяет автомобили в таких разнообразных условиях: от гладкого асфальта до разбитых просёлков.
Лабораторные тесты включали испытания отдельных систем машины:
В результате инженеры АвтоВАЗа достигли впечатляющих характеристик: хорошая управляемость, низкий аэродинамический шум, качественный звук аудиосистемы и стабильная работа телефонной связи.
Безопасность Lada Iskra оказалась выше национальных стандартов. Автомобиль прошёл 84 краш-теста, включая дополнительные испытания по независимым программам. В компании заявили, что по этому показателю модель не уступает Lada Vesta и зарубежным аналогам бюджетного B-класса.
Lada Iskra займёт промежуточную позицию между моделями Granta и Vesta. Авто будет выпускаться в трёх вариантах кузова:
Под капотом — проверенные 1,6-литровые двигатели, работающие в паре с:
В ближайшие месяцы АвтоВАЗ готовит ещё несколько громких новинок. Уже 3 марта глава компании Максим Соколов анонсировал премьеру нового кроссовера на платформе Vesta, который представят летом 2025 года. Серийное производство намечено на 2026-й.
Кроме того, 28 февраля был официально показан дизайн интерьера Lada Iskra. В компании подчёркивают, что он ориентирован на молодых покупателей, сообщают Известия.
«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания.
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