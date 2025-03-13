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Разбили 98 машин, чтобы сделать одну: АвтоВАЗ готовит к выпуску Iskra

2:42
Авто

Старт производства Lada Iskra уже не за горами — 19 апреля 2025 года с конвейера начнут сходить первые серийные экземпляры. АвтоВАЗ сообщил, что автомобиль успешно преодолел все заводские и сертификационные тесты, в том числе на реальных дорогах России. Для проверки было изготовлено 98 прототипов в различных модификациях.

Завод Лада
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Racer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Завод Лада

Испытания в экстремальных условиях

Lada Iskra тестировали не только на полигоне АвтоВАЗа, но и в горных и северных регионах. Это единственный российский бренд, который проверяет автомобили в таких разнообразных условиях: от гладкого асфальта до разбитых просёлков.

Лабораторные тесты включали испытания отдельных систем машины:

  • Аэродинамика — проверялась в специальной трубе;
  • Виброакустика — исследовалась в безэховой камере;
  • Электромагнитная совместимость — тестировалась в специализированной лаборатории;
  • Выносливость в разных климатах — изучалась в аэроклиматической камере.

В результате инженеры АвтоВАЗа достигли впечатляющих характеристик: хорошая управляемость, низкий аэродинамический шум, качественный звук аудиосистемы и стабильная работа телефонной связи.

Краш-тесты и безопасность

Безопасность Lada Iskra оказалась выше национальных стандартов. Автомобиль прошёл 84 краш-теста, включая дополнительные испытания по независимым программам. В компании заявили, что по этому показателю модель не уступает Lada Vesta и зарубежным аналогам бюджетного B-класса.

Что известно о технических характеристиках?

Lada Iskra займёт промежуточную позицию между моделями Granta и Vesta. Авто будет выпускаться в трёх вариантах кузова:

  • Седан
  • Универсал
  • Универсал Cross

Под капотом — проверенные 1,6-литровые двигатели, работающие в паре с:

  • 5- или 6-ступенчатой механикой,
  • либо с бесступенчатым "автоматом".

Что дальше?

В ближайшие месяцы АвтоВАЗ готовит ещё несколько громких новинок. Уже 3 марта глава компании Максим Соколов анонсировал премьеру нового кроссовера на платформе Vesta, который представят летом 2025 года. Серийное производство намечено на 2026-й.

Кроме того, 28 февраля был официально показан дизайн интерьера Lada Iskra. В компании подчёркивают, что он ориентирован на молодых покупателей, сообщают Известия.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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