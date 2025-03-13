Маленький штраф, большие проблемы: что происходит, если не заплатить вовремя

Задержка с оплатой штрафов может дорого обойтись водителям. По закону, у нарушителя есть 60 дней, чтобы внести сумму. Если проигнорировать этот срок, ГИБДД может удвоить штраф или даже отправить водителя под арест на 15 суток!
Если штраф вовремя не погашен, водителю грозят следующие меры:
Решение о наказании принимает суд, который оценивает обстоятельства дела.
Если штраф слишком большой или водитель оказался в сложной финансовой ситуации, он может подать заявление в ГИБДД с просьбой:
Главное — обратиться в ГИБДД до истечения 60-дневного срока, иначе штрафные санкции будут неизбежны.
Помимо неуплаты штрафа, водителей могут оштрафовать за другие нарушения:
Штрафы ГИБДД можно проверить на официальном сайте ГИБДД, в Госуслугах или в банковских приложениях. Оплатить можно через интернет без комиссии.
Игнорировать штрафы дороже, чем платить вовремя. Проверяйте задолженности заранее, чтобы не оказаться перед выбором — удвоенная сумма, общественные работы или арест, как сообщает Москва 24.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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