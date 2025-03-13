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Маленький штраф, большие проблемы: что происходит, если не заплатить вовремя

2:01
Авто

Задержка с оплатой штрафов может дорого обойтись водителям. По закону, у нарушителя есть 60 дней, чтобы внести сумму. Если проигнорировать этот срок, ГИБДД может удвоить штраф или даже отправить водителя под арест на 15 суток!

Машина ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Машина ДПС

Какие санкции грозят за неуплату штрафа?

Если штраф вовремя не погашен, водителю грозят следующие меры:

  • Штраф в двукратном размере (но не менее 1 000 рублей).
  • Арест на срок до 15 суток (если сумма штрафа не подлежит удвоению).
  • Обязательные работы на срок до 50 часов (в редких случаях).

Решение о наказании принимает суд, который оценивает обстоятельства дела.

Как избежать наказания, если нет денег?

Если штраф слишком большой или водитель оказался в сложной финансовой ситуации, он может подать заявление в ГИБДД с просьбой:

  • О рассрочке — штраф можно оплачивать частями.
  • Об отсрочке — даётся дополнительное время для выплаты.

Главное — обратиться в ГИБДД до истечения 60-дневного срока, иначе штрафные санкции будут неизбежны.

Дополнительные штрафы, о которых стоит знать

Помимо неуплаты штрафа, водителей могут оштрафовать за другие нарушения:

  • Грязные номера или фары — штраф 500 рублей.
  • Если номера специально испачканы (чтобы скрыть их от камер) — штраф 5 000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца.

Как проверить и оплатить штрафы?

Штрафы ГИБДД можно проверить на официальном сайте ГИБДД, в Госуслугах или в банковских приложениях. Оплатить можно через интернет без комиссии.

Игнорировать штрафы дороже, чем платить вовремя. Проверяйте задолженности заранее, чтобы не оказаться перед выбором — удвоенная сумма, общественные работы или арест, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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