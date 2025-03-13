ТОП-5 самых неприхотливых современных легковушек производства России

В условиях российских дорог, климата и удалённости сервисов, до сих пор ценятся автомобили, которые можно легко обслуживать, чинить без сложной электроники и не бояться эксплуатации в тяжёлых условиях.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Лада Гранта

Вот пятёрка современных российских легковушек, которые считаются самыми неприхотливыми и выносливыми.

1. LADA Granta

Один из самых массовых и доступных автомобилей в стране. Простая конструкция, дешёвые запчасти, высокая ремонтопригодность — всё это делает Granta отличным выбором для тех, кто ищет надёжного "труженика". Особенно популярна у таксистов и в сельской местности.

2. LADA Vesta (в упрощённых комплектациях)

Несмотря на более современный дизайн, Vesta остаётся достаточно простой в обслуживании. В базовых версиях без сложной электроники автомобиль хорошо переносит суровые условия и не требует частого вмешательства. Моторы и коробки проверены временем, детали доступны.

3. LADA Niva Legend (бывшая 4x4)

Настоящая легенда российского автопрома. Отличается высокой проходимостью, простотой конструкции и способностью работать в любых условиях — от бездорожья до морозов. Идеальна для деревень, охотников, рыбаков и тех, кому нужен крепкий "железный конь".

4. LADA Niva Travel

Модернизированный вариант классической Niva, более комфортный, но всё ещё остающийся надёжным и неприхотливым. При этом сохраняет внедорожные качества, простоту ремонта и доступность запчастей. Подходит как для города, так и для просёлков.

5. УАЗ "Патриот" (в базовых комплектациях)

Хотя УАЗ считается уже полувнедорожником, в ряде регионов он используется как основная легковая машина. Простая механика, легко чинится в полевых условиях, двигатель работает даже на некачественном топливе. Надёжный вариант для тех, кто живёт вне асфальта.

При выборе автомобиля важно учитывать не только его неприхотливость, но и другие факторы, такие как стоимость, комплектация, условия эксплуатации.