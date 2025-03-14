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На что способен Lexus LBX: роскошь, комфорт и экономия — если нужен идеальный авто!

1:49
Авто

Lexus делает шаг в сегмент городских премиальных внедорожников, представляя LBX — компактный, экономичный и при этом роскошный автомобиль.

Lexus
Фото: flickr.com is licensed under CC BY 2.0
Lexus

Благодаря расходу всего 4,5 л/100 км и передовым гибридным технологиям, новинка сочетает эффективность, комфорт и надёжность.

Передовые технологии для плавной и экономичной езды

LBX оснащён гибридной системой с возможностью подзарядки, которая сочетает двигатель внутреннего сгорания и электроблок.

Это позволяет:

  • Экономить топливо без ущерба для динамики
  • Снижать уровень выбросов
  • Обеспечивать плавное и комфортное движение

Роскошь и передовые технологии в одном авто

Дизайн LBX сочетает элегантность и современность, а продуманная конструкция делает поездки ещё комфортнее:

Сбалансированная подвеска обеспечивает плавность хода

Интеллектуальное управление энергопотреблением повышает эффективность
Автомобиль также получил богатое оснащение, включая качественные материалы и инновационные системы помощи водителю. Среди них адаптивный круиз-контроль и экстренное торможение, что делает вождение ещё безопаснее.

LBX предлагает конкурентоспособную цену, что делает его доступной альтернативой традиционным бензиновым и электрическим кроссоверам. Компактный размер, высокая экономичность и надежность Lexus делают его привлекательным выбором.

Сегмент компактных премиальных внедорожников стремительно растёт, и Lexus намерен занять в нём прочное место. Благодаря опыту в области гибридных технологий и высокому качеству сборки, LBX может стать одной из самых популярных моделей бренда в ближайшие годы.

Уточнения

Lexus (яп. レクサス рэкусасу) (рус. «Ле́ксус») — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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