На что способен Lexus LBX: роскошь, комфорт и экономия — если нужен идеальный авто!

Lexus делает шаг в сегмент городских премиальных внедорожников, представляя LBX — компактный, экономичный и при этом роскошный автомобиль.
Благодаря расходу всего 4,5 л/100 км и передовым гибридным технологиям, новинка сочетает эффективность, комфорт и надёжность.
Передовые технологии для плавной и экономичной езды
LBX оснащён гибридной системой с возможностью подзарядки, которая сочетает двигатель внутреннего сгорания и электроблок.
Это позволяет:
Роскошь и передовые технологии в одном авто
Дизайн LBX сочетает элегантность и современность, а продуманная конструкция делает поездки ещё комфортнее:
Сбалансированная подвеска обеспечивает плавность хода
Интеллектуальное управление энергопотреблением повышает эффективность
Автомобиль также получил богатое оснащение, включая качественные материалы и инновационные системы помощи водителю. Среди них адаптивный круиз-контроль и экстренное торможение, что делает вождение ещё безопаснее.
LBX предлагает конкурентоспособную цену, что делает его доступной альтернативой традиционным бензиновым и электрическим кроссоверам. Компактный размер, высокая экономичность и надежность Lexus делают его привлекательным выбором.
Сегмент компактных премиальных внедорожников стремительно растёт, и Lexus намерен занять в нём прочное место. Благодаря опыту в области гибридных технологий и высокому качеству сборки, LBX может стать одной из самых популярных моделей бренда в ближайшие годы.
Lexus (яп. レクサス рэкусасу) (рус. «Ле́ксус») — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor.
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