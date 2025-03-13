ТОП-6 легковых автомобилей СССР, не увидевших конвейер

2:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Советский автопром, несмотря на свою массовость, породил немало интересных разработок, которые по разным причинам так и не были запущены в серийное производство.

Фото: commons.wikimedia.org by Post of Soviet Union, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ 1973. Нами-1

Вот ТОП-6 машин, которые так и не увидели своего покупателя в СССР.

1. ЗИЛ-112С

Этот спортивный автомобиль, созданный в 1961 году, отличался футуристическим дизайном и мощным двигателем.

Предназначался для участия в гонках, но так и не вышел на старт.

2. ГАЗ-Аэро

Экспериментальный автомобиль, разработанный в 1934 году, отличался аэродинамическим кузовом.

Предназначался для испытания новых технологий, но не был запущен в серию.

3. НАМИ-1

Первый советский автомобиль с несущим кузовом, разработанный в 1927 году.

Обладал рядом инновационных решений, но не был запущен в серию из-за сложности производства.

4. Москвич-408 "Турист"

Кабриолет на базе "Москвича-408", разработанный в 1964 году. Предназначался для экспорта, но не был запущен в серию из-за высокой стоимости.

5. ВАЗ-2108 "Тарга"

Экспериментальная версия ВАЗ-2108 с кузовом типа "тарга", разработанная в 1988 году. Отличалась съёмной крышей и спортивным дизайном, но так и не была запущена в серию.

6. ЗИЛ-4102

Представительский автомобиль, разработанный в конце 1980-х годов, отличался современным дизайном и передовыми технологиями. Предназначался для замены ЗИЛ-4104, но не был запущен в серию из-за политических изменений.

Эти автомобили демонстрируют потенциал советского автопрома и его стремление к инновациям.