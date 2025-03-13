ТОП-6 легковых автомобилей СССР, не увидевших конвейер

Советский автопром, несмотря на свою массовость, породил немало интересных разработок, которые по разным причинам так и не были запущены в серийное производство.
Вот ТОП-6 машин, которые так и не увидели своего покупателя в СССР.
1. ЗИЛ-112С
Этот спортивный автомобиль, созданный в 1961 году, отличался футуристическим дизайном и мощным двигателем.
Предназначался для участия в гонках, но так и не вышел на старт.
2. ГАЗ-Аэро
Экспериментальный автомобиль, разработанный в 1934 году, отличался аэродинамическим кузовом.
Предназначался для испытания новых технологий, но не был запущен в серию.
3. НАМИ-1
Первый советский автомобиль с несущим кузовом, разработанный в 1927 году.
Обладал рядом инновационных решений, но не был запущен в серию из-за сложности производства.
4. Москвич-408 "Турист"
Кабриолет на базе "Москвича-408", разработанный в 1964 году. Предназначался для экспорта, но не был запущен в серию из-за высокой стоимости.
5. ВАЗ-2108 "Тарга"
Экспериментальная версия ВАЗ-2108 с кузовом типа "тарга", разработанная в 1988 году. Отличалась съёмной крышей и спортивным дизайном, но так и не была запущена в серию.
6. ЗИЛ-4102
Представительский автомобиль, разработанный в конце 1980-х годов, отличался современным дизайном и передовыми технологиями. Предназначался для замены ЗИЛ-4104, но не был запущен в серию из-за политических изменений.
Эти автомобили демонстрируют потенциал советского автопрома и его стремление к инновациям.
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