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Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит

2:29
Авто

Печенка — быстрый в приготовлении и невероятно полезный продукт, но не у всех получается сделать её нежной. Часто она превращается в жёсткую "подошву" просто из-за одной ошибки. Рассказываем, как готовить печень правильно, чтобы она радовала мягкостью и насыщенным вкусом.

печень
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
печень

Как подготовить печень

  1. Удалите плёнку и прожилки — если этого не сделать, печень сожмётся при жарке и потеряет сочность.
  2. Куриную печень тоже очищаем — вырезаем твёрдую жилку в середине.
  3. Не обязательно вымачивать в молоке — неприятный запах лучше убрать с помощью специй: тимьяна, розмарина, чеснока.
  4. Нарежьте печень стейками по 1-1,5 см — так она приготовится равномерно.
  5. Отбейте и замаринуйте — соль, перец, лук или соевый соус сделают печень более нежной.

Как правильно жарить печень

  • Используйте смесь растительного и сливочного масла для карамелизации корочки.
  • Обжаривайте по 1 минуте с каждой стороны на среднем огне.
  • Дайте печени "отдохнуть" — снимите со сковороды и оставьте на 5 минут. Это позволит соку равномерно распределиться.
  • Для подачи можно добавить кусочек сливочного масла и свежий розмарин.

Готовим печень в соусе

Если хочется более сочного варианта, сначала обжарьте печень отдельно, а затем заливайте горячим соусом.

Хорошо подходят:

  • грибной,
  • луковый демиглас,
  • сметанный,
  • бальзамический с шоколадом (для куриной печени).

Рецепт стейка из печени с луково-грибным соусом

  • Нарежьте печень стейками, обваляйте в муке и обжарьте.
  • Лук (600 г) нарежьте соломкой, грибы мелко порубите.
  • Обжаривайте грибы, затем добавьте лук, карамелизуйте его.
  • Влейте 100 мл красного вина, дайте выпариться.
  • Постепенно добавляйте говяжий бульон, пока соус не станет густым.
  • Залейте печень соусом и отправьте в духовку при 180°C.
  • Как только закипит — сразу доставайте, чтобы не пересушить.

Необычное сочетание: печень и клубника

Печень отлично сочетается с летними салатами. Интересный вариант — зелёный микс с печенью, клубникой и бальзамическим кремом. Добавьте кедровые орешки и крошку голубого сыра — получится ресторанное блюдо!

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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