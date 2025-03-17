Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит

Печенка — быстрый в приготовлении и невероятно полезный продукт, но не у всех получается сделать её нежной. Часто она превращается в жёсткую "подошву" просто из-за одной ошибки. Рассказываем, как готовить печень правильно, чтобы она радовала мягкостью и насыщенным вкусом.
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печень
Как подготовить печень
Удалите плёнку и прожилки — если этого не сделать, печень сожмётся при жарке и потеряет сочность.
Куриную печень тоже очищаем — вырезаем твёрдую жилку в середине.
Не обязательно вымачивать в молоке — неприятный запах лучше убрать с помощью специй: тимьяна, розмарина, чеснока.
Нарежьте печень стейками по 1-1,5 см — так она приготовится равномерно.
Отбейте и замаринуйте — соль, перец, лук или соевый соус сделают печень более нежной.
Как правильно жарить печень
Используйте смесь растительного и сливочного масла для карамелизации корочки.
Обжаривайте по 1 минуте с каждой стороны на среднем огне.
Дайте печени "отдохнуть" — снимите со сковороды и оставьте на 5 минут. Это позволит соку равномерно распределиться.
Для подачи можно добавить кусочек сливочного масла и свежий розмарин.
Готовим печень в соусе
Если хочется более сочного варианта, сначала обжарьте печень отдельно, а затем заливайте горячим соусом.
Хорошо подходят:
грибной,
луковый демиглас,
сметанный,
бальзамический с шоколадом (для куриной печени).
Рецепт стейка из печени с луково-грибным соусом
Нарежьте печень стейками, обваляйте в муке и обжарьте.