Взял самокат, но он не едет? Петербург жёстко ограничил аренду

Сезон аренды электросамокатов в Петербурге начался, но не для всех. Теперь взять транспорт в прокат можно только при температуре выше +1°C. Если похолодает или пойдёт дождь, кикшеринговые компании обязаны отключить самокаты от системы, и арендовать их просто не получится. Об этом сообщает издание "За рулём".
Кроме погодных условий, запрет на аренду введут на возвышенностях и вблизи рек. На улицах, пока они остаются влажными, действует ограничение скорости — не более 15 км/ч.
Самокаты нельзя оставлять в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. Использовать их там можно только для транзитного проезда. Если оставить самокат в этих зонах, можно получить штраф.
Таким образом, в этом сезоне пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ) придётся внимательнее следить не только за дорогой, но и за погодой — иначе поездка просто не состоится.
Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.