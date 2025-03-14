Взял самокат, но он не едет? Петербург жёстко ограничил аренду

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Сезон аренды электросамокатов в Петербурге начался, но не для всех. Теперь взять транспорт в прокат можно только при температуре выше +1°C. Если похолодает или пойдёт дождь, кикшеринговые компании обязаны отключить самокаты от системы, и арендовать их просто не получится. Об этом сообщает издание "За рулём".

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электросамокаты

Где и когда самокаты отключат

Кроме погодных условий, запрет на аренду введут на возвышенностях и вблизи рек. На улицах, пока они остаются влажными, действует ограничение скорости — не более 15 км/ч.

Где придётся ехать медленнее

В 175 зонах рядом со станциями метро скорость ограничена до 15 км/ч — такие правила там действуют постоянно.

В семи локациях города лимит ещё жёстче — не более 10 км/ч.

В остальных районах предельная скорость передвижения — 20 км/ч.

Центр под запретом

Самокаты нельзя оставлять в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. Использовать их там можно только для транзитного проезда. Если оставить самокат в этих зонах, можно получить штраф.

Таким образом, в этом сезоне пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ) придётся внимательнее следить не только за дорогой, но и за погодой — иначе поездка просто не состоится.

Уточнения

Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.

