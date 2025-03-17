Гарантия 3 года или 6 месяцев? Как аккумулятор выдаёт своё качество с головой

Автомобильный аккумулятор — деталь, о которой забывают, пока он внезапно не отказывается работать. Даже если батарея выглядит исправной, её ресурс постепенно исчерпывается. Но можно заранее заметить тревожные сигналы и избежать неожиданного отказа в самый неподходящий момент.
Заводские АКБ часто содержат больше свинца и даже драгоценные металлы, что продлевает срок службы. Однако они подвержены сульфатации — оседанию кристаллов сульфата свинца на пластинах. Этот процесс ускоряется при частых разрядах, особенно в холодное время года.
Средний срок службы аккумулятора — 5-6 лет, но при грамотном уходе он может проработать до 8 лет.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?