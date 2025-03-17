Гарантия 3 года или 6 месяцев? Как аккумулятор выдаёт своё качество с головой

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Автомобильный аккумулятор — деталь, о которой забывают, пока он внезапно не отказывается работать. Даже если батарея выглядит исправной, её ресурс постепенно исчерпывается. Но можно заранее заметить тревожные сигналы и избежать неожиданного отказа в самый неподходящий момент.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain аккумулятор

Почему аккумуляторы теряют мощность

Заводские АКБ часто содержат больше свинца и даже драгоценные металлы, что продлевает срок службы. Однако они подвержены сульфатации — оседанию кристаллов сульфата свинца на пластинах. Этот процесс ускоряется при частых разрядах, особенно в холодное время года.

Главные враги АКБ

Короткие поездки — генератор не успевает восполнить заряд, и батарея разряжается.

Резкие перепады температур — морозы снижают ёмкость аккумулятора, а жара ускоряет испарение электролита.

Загрязнённые клеммы — окисление ухудшает контакт, снижая эффективность заряда.

Стартер крутит вяло — если двигатель заводится с трудом, батарея может быть на грани разряда.

Как продлить жизнь аккумулятору

Регулярно проверять уровень заряда (гидрометр или мультиметр в помощь).

Очищать клеммы от окислов.

Давать генератору время для подзарядки, особенно зимой.

Выбирать АКБ с гарантией не менее трёх лет — это показатель качества.

Средний срок службы аккумулятора — 5-6 лет, но при грамотном уходе он может проработать до 8 лет.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.



