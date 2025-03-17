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Гарантия 3 года или 6 месяцев? Как аккумулятор выдаёт своё качество с головой

1:35
Авто

Автомобильный аккумулятор — деталь, о которой забывают, пока он внезапно не отказывается работать. Даже если батарея выглядит исправной, её ресурс постепенно исчерпывается. Но можно заранее заметить тревожные сигналы и избежать неожиданного отказа в самый неподходящий момент.

аккумулятор
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
аккумулятор

Почему аккумуляторы теряют мощность

Заводские АКБ часто содержат больше свинца и даже драгоценные металлы, что продлевает срок службы. Однако они подвержены сульфатации — оседанию кристаллов сульфата свинца на пластинах. Этот процесс ускоряется при частых разрядах, особенно в холодное время года.

Главные враги АКБ

  • Короткие поездки — генератор не успевает восполнить заряд, и батарея разряжается.
  • Резкие перепады температур — морозы снижают ёмкость аккумулятора, а жара ускоряет испарение электролита.
  • Загрязнённые клеммы — окисление ухудшает контакт, снижая эффективность заряда.
  • Стартер крутит вяло — если двигатель заводится с трудом, батарея может быть на грани разряда.

Как продлить жизнь аккумулятору

  • Регулярно проверять уровень заряда (гидрометр или мультиметр в помощь).
  • Очищать клеммы от окислов.
  • Давать генератору время для подзарядки, особенно зимой.
  • Выбирать АКБ с гарантией не менее трёх лет — это показатель качества.

Средний срок службы аккумулятора — 5-6 лет, но при грамотном уходе он может проработать до 8 лет.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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