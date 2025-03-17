Машина помята, но это ещё не самое страшное: главные ловушки после ДТП

Попадание в ДТП — всегда стресс, но паника и хаотичные действия могут только усугубить ситуацию. Чтобы избежать штрафов, проблем со страховкой и долгих разбирательств, важно сразу действовать по правилам.
После столкновения необходимо сразу же остановить машину, включить "аварийку" и установить знак аварийной остановки. Это не только требование ПДД, но и способ избежать новых аварий. Перемещать автомобиль можно только в случае крайней необходимости.
Если в ДТП есть раненые, первым делом вызывается скорая помощь. Если ожидание может угрожать жизни человека, допускается его транспортировка на попутном или своём автомобиле.
Важно сфотографировать или снять на видео:
Эти детали помогут доказать свою правоту при разбирательствах. Также стоит взять контакты свидетелей.
Если ущерб незначительный, можно оформить Европротокол. Однако при разногласиях лучше дождаться инспектора, так как в противном случае страховка может отказать в выплатах.
О происшествии нужно сообщить страховщику как можно скорее. Для подачи заявления потребуются фотографии, данные участников аварии и документы.
Соблюдение этих правил поможет не только защитить права водителя, но и упростить процесс урегулирования страхового случая.
Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?