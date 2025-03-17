Машина помята, но это ещё не самое страшное: главные ловушки после ДТП

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Попадание в ДТП — всегда стресс, но паника и хаотичные действия могут только усугубить ситуацию. Чтобы избежать штрафов, проблем со страховкой и долгих разбирательств, важно сразу действовать по правилам.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина после аварии

Первое правило — безопасность

После столкновения необходимо сразу же остановить машину, включить "аварийку" и установить знак аварийной остановки. Это не только требование ПДД, но и способ избежать новых аварий. Перемещать автомобиль можно только в случае крайней необходимости.

Что делать при наличии пострадавших

Если в ДТП есть раненые, первым делом вызывается скорая помощь. Если ожидание может угрожать жизни человека, допускается его транспортировка на попутном или своём автомобиле.

Фиксация места аварии — ваша страховка

Важно сфотографировать или снять на видео:

расположение автомобилей,

повреждения,

дорожные знаки,

следы торможения и жидкости на асфальте.

Эти детали помогут доказать свою правоту при разбирательствах. Также стоит взять контакты свидетелей.

Когда нужно вызывать полицию

Если ущерб незначительный, можно оформить Европротокол. Однако при разногласиях лучше дождаться инспектора, так как в противном случае страховка может отказать в выплатах.

Связь со страховой — не откладывайте

О происшествии нужно сообщить страховщику как можно скорее. Для подачи заявления потребуются фотографии, данные участников аварии и документы.

Что нельзя делать после ДТП

Эвакуировать машину без согласования с ГАИ - это может повлечь штраф.

Игнорировать важные детали при составлении схемы ДТП - водитель вправе вносить замечания и требовать исправлений.

Оставлять автомобиль на дороге, если он мешает движению - после фиксации всех следов его нужно убрать.

Соблюдение этих правил поможет не только защитить права водителя, но и упростить процесс урегулирования страхового случая.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.



