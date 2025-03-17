Колёса стали больше, но дорога — жёстче: к чему приводит мода на низкий профиль

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Низкопрофильные шины придают автомобилю спортивный вид, улучшают управляемость и повышают устойчивость в поворотах. Однако за стиль и динамику приходится платить — и не только деньгами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомобильое колесо

Жёсткость, которая ощущается в каждом километре

Такие покрышки делают подвеску жёстче, что снижает комфорт при езде. Чем ниже профиль, тем хуже колесо гасит удары, превращая каждую яму в ощутимый удар по нервам и кузову.

Колёса под угрозой — почему диски страдают чаще?

Уменьшенная высота боковины означает, что удары от выбоин передаются на колесо практически напрямую. Это повышает риск повреждения дисков и боковины шины при попадании в глубокие ямы.

Подвеска изнашивается быстрее

Низкопрофильная резина шире и тяжелее стандартной, увеличивая нагрузку на подвеску. Вибрации и удары сильнее воздействуют на амортизаторы и шарниры, сокращая их срок службы.

Цена вопроса: стоит ли переплачивать

Помимо технических нюансов, такие шины стоят дороже стандартных, а изнашиваются быстрее. Поэтому выбор в пользу низкопрофильной резины — это скорее вопрос эстетики и стиля, чем рациональности.

Уточнения

Подвеска автомобиля — совокупность устройств, обеспечивающих упругую связь между несущей системой и колёсами (или мостами) автомобиля, уменьшение динамических нагрузок на несущую систему и колёса и затухание их колебаний, а также регулирование положения кузова автомобиля во время движения.

