Можно сэкономить, но безопасно: какие шины выбрать, если нет лишних денег

Выбирая новые покрышки, водители часто сталкиваются с дилеммой: купить дорогие европейские или американские бренды, или поискать достойную альтернативу? Эксперты советуют обратить внимание на продукцию из Азии, которая уже доказала свою надёжность.
Да, премиальные шины обеспечивают максимальный комфорт и управляемость, но если бюджет ограничен, не стоит гнаться за брендами. На сегодняшний день достойную конкуренцию мировым производителям составляют корейские и японские компании, предлагая сбалансированный вариант по цене и качеству.
Если финансы не позволяют взять топовые модели, не стоит рассматривать сильно изношенные б/у варианты. Лучше купить более дешёвые, но новые шины, чем рисковать управляемостью на дороге.
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?