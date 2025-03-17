Можно сэкономить, но безопасно: какие шины выбрать, если нет лишних денег

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Выбирая новые покрышки, водители часто сталкиваются с дилеммой: купить дорогие европейские или американские бренды, или поискать достойную альтернативу? Эксперты советуют обратить внимание на продукцию из Азии, которая уже доказала свою надёжность.

Фото: Freepik by fxquadro Склад автомобильных шин

Оптимальное соотношение цены и качества

Да, премиальные шины обеспечивают максимальный комфорт и управляемость, но если бюджет ограничен, не стоит гнаться за брендами. На сегодняшний день достойную конкуренцию мировым производителям составляют корейские и японские компании, предлагая сбалансированный вариант по цене и качеству.

Что важно учитывать при покупке

Не стоит покупать бывшие в употреблении шины вслепую . Если приходится менять одну покрышку, важно подобрать точно такую же по возрасту и бренду, иначе это отразится на управляемости.

. Если приходится менять одну покрышку, важно подобрать точно такую же по возрасту и бренду, иначе это отразится на управляемости. Покрышки всегда меняются парой — одинаковый износ на одной оси критически важен для безопасности, независимо от типа привода.

— одинаковый износ на одной оси критически важен для безопасности, независимо от типа привода. Старые шины — не экономия, а риск. Некоторые автолюбители умудряются ездить на покрышках более 10 лет, но к этому времени резина уже теряет все свои свойства.

Бюджетные, но новые — лучший выбор

Если финансы не позволяют взять топовые модели, не стоит рассматривать сильно изношенные б/у варианты. Лучше купить более дешёвые, но новые шины, чем рисковать управляемостью на дороге.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.

