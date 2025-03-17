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Шины выглядят как новые, но уже не держат дорогу — незаметная опасность для водителей

3:06
Авто

Автомобилисты привыкли следить за износом протектора и давлением в шинах, но есть проблема, о которой мало кто задумывается — кристаллизация резины. Этот процесс делает покрышки жёсткими, снижает сцепление с дорогой и может привести к аварийной ситуации.

Зимняя резина
Фото: Freepik by maniacvector
Зимняя резина

Что такое кристаллизация шин

Со временем резина теряет эластичность, становится твёрдой и хрупкой. Виной тому — окисление, старение материала, перепады температур и воздействие ультрафиолета. Итог — ухудшение сцепления, особенно на мокрой дороге.

Почему шины кристаллизуются

Даже если протектор в порядке, покрышки могут потерять эластичность из-за:

  • Возрастных изменений — со временем резина разрушается, даже если машина редко выезжает.
  • Воздействия солнца и перепадов температур — ультрафиолет разрушает молекулы резины, а холод и влага ускоряют этот процесс.
  • Длительного простоя — если авто долго стоит без движения, резина теряет гибкость.
  • Агрессивных химикатов — некоторые чистящие средства и растворители разрушают структуру резины.
  • Неправильного давления — низкое или высокое давление способствует неравномерному износу и ускоряет старение материала.

Как понять, что шины уже кристаллизовались

Признаки, которые говорят о том, что шины больше не выполняют свою функцию:

  • Они стали твёрдыми — если нажать на резину и она не проминается, это тревожный знак.
  • Автомобиль хуже держит дорогу — особенно заметно на мокром покрытии.
  • Появился шум при движении — жесткая резина издаёт характерный гул.
  • Микротрещины на поверхности — первые признаки разрушения материала.
  • Шинам больше 5-6 лет — даже если внешне они выглядят нормально, процесс необратим.

Чем это опасно

Использование кристаллизованных шин может привести к:

  • Удлинению тормозного пути — сцепление с дорогой ухудшается, риск аварии возрастает.
  • Аквапланированию — жесткая резина не справляется с отводом воды.
  • Разрыву покрышки — микротрещины могут перерасти в внезапный разрыв.
  • Проблемам с управлением — вибрации, шум, ухудшение комфорта вождения.

Можно ли спасти такие шины

На рынке есть средства, обещающие восстановить резину, но они дают лишь временный эффект. Если шины уже кристаллизовались, их лучше заменить.

Как замедлить процесс

Чтобы продлить срок службы шин, следует:

  • Хранить их правильно — в сухом, тёмном и прохладном месте.
  • Регулярно ездить на автомобиле — длительный простой вредит резине.
  • Контролировать давление — избегая его резких скачков.
  • Очищать шины правильно — не используя агрессивные химикаты.

Кристаллизация шин — скрытая, но опасная проблема. Регулярный контроль, правильное хранение и своевременная замена помогут избежать аварий и сохранить безопасность на дороге.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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