Заряжаешься дольше, чем едешь? BYD решает эту проблему раз и навсегда

Китайский автогигант BYD готов удивить рынок, представив революционную 1000-вольтовую архитектуру для электромобилей. Это не просто улучшение — это шаг к будущему, где зарядка займет меньше времени, чем покупка кофе!
Скорость зарядки ничего не значит без мощных зарядных станций. Поэтому BYD инвестирует в расширение инфраструктуры и уже устанавливает совместимые зарядные устройства, способные поддерживать 1000-вольтовую систему.
Если новая платформа оправдает ожидания, BYD не просто обгонит конкурентов, а навсегда изменит восприятие электромобилей. Теперь быстрая зарядка не просто маркетинг — это реальность!
BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.
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