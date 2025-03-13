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Заряжаешься дольше, чем едешь? BYD решает эту проблему раз и навсегда

1:35
Авто

Китайский автогигант BYD готов удивить рынок, представив революционную 1000-вольтовую архитектуру для электромобилей. Это не просто улучшение — это шаг к будущему, где зарядка займет меньше времени, чем покупка кофе!

Электромобиль BYD E2
Фото: commons.wikimedia.org by Strilets`, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Электромобиль BYD E2

Что обещает новая технология BYD?

  • +300 км пробега за 5 минут зарядки — абсолютный рекорд среди серийных электромобилей.
  • Скорость зарядки 5C — гораздо выше, чем у большинства современных моделей (1C-3C).
  • Первыми новинку получат модели Han L и Tang L, но в будущем архитектура появится и на других автомобилях бренда.

Проблема зарядных станций: BYD строит собственную сеть

Скорость зарядки ничего не значит без мощных зарядных станций. Поэтому BYD инвестирует в расширение инфраструктуры и уже устанавливает совместимые зарядные устройства, способные поддерживать 1000-вольтовую систему.

Как BYD опережает конкурентов?

  • Lucid Air (900 В) — 400 км заряда за 16 минут.
  • Tesla, Porsche, Nio — разрабатывают быстрые системы, но пока не предлагают ничего подобного.
  • BYD — 300 км всего за 5 минут, что в разы быстрее любых существующих решений!

Если новая платформа оправдает ожидания, BYD не просто обгонит конкурентов, а навсегда изменит восприятие электромобилей. Теперь быстрая зарядка не просто маркетинг — это реальность!

Уточнения

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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