Дорога в никуда? Ford избавляется от Focus ради электрокроссоверов

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После Fiesta Ford выводит с рынка ещё одну культовую модель — Focus. Производство прекратится к концу 2025 года, и у него не будет преемника. Вместо этого европейцам предложат электрический кроссовер Explorer, но сможет ли он заменить Focus?

Фото: commons.wikimedia.org by Trop86, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ford Fiesta 120418

Почему Ford убирает Focus?

Компания делает ставку на более прибыльные модели — Bronco, Explorer и электромобили. Кроссоверы доминируют в продажах, а компактные автомобили теряют популярность. Ford стремится снизить издержки в Европе, где бизнес идёт на спад.

Цифры говорят сами за себя

В 2024 году Focus разошёлся тиражом 85 118 штук, а в 2023-м — 99 794.

В 2023 году Ford потерял 17% продаж в Европе, пропустив Kia и Hyundai.

Доля рынка упала с 4% до 3,3%.

Что остаётся у Ford в Европе?

Компактный кроссовер Puma и более крупный Kuga — теперь основа европейского модельного ряда.

Новый электрический Explorer пытается заменить Focus, но вряд ли повторит его успех.

Правильный ли это шаг?

Ford ставит на кроссоверы и электромобили, но риск велик — потеря традиционных сегментов может лишить бренд огромной аудитории. Смогут ли Puma и Kuga спасти Ford в Европе? Ответ узнаем в ближайшие годы.

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания.

