Дорога в никуда? Ford избавляется от Focus ради электрокроссоверов

После Fiesta Ford выводит с рынка ещё одну культовую модель — Focus. Производство прекратится к концу 2025 года, и у него не будет преемника. Вместо этого европейцам предложат электрический кроссовер Explorer, но сможет ли он заменить Focus?
Фото: commons.wikimedia.org by Trop86, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ford Fiesta 120418
Почему Ford убирает Focus?
Компания делает ставку на более прибыльные модели — Bronco, Explorer и электромобили.
Кроссоверы доминируют в продажах, а компактные автомобили теряют популярность.
Ford стремится снизить издержки в Европе, где бизнес идёт на спад.
Цифры говорят сами за себя
В 2024 году Focus разошёлся тиражом 85 118 штук, а в 2023-м — 99 794.
В 2023 году Ford потерял 17% продаж в Европе, пропустив Kia и Hyundai.
Доля рынка упала с 4% до 3,3%.
Что остаётся у Ford в Европе?
Компактный кроссовер Puma и более крупный Kuga — теперь основа европейского модельного ряда.
Новый электрический Explorer пытается заменить Focus, но вряд ли повторит его успех.
Правильный ли это шаг?
Ford ставит на кроссоверы и электромобили, но риск велик — потеря традиционных сегментов может лишить бренд огромной аудитории. Смогут ли Puma и Kuga спасти Ford в Европе? Ответ узнаем в ближайшие годы.
Уточнения
Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания.