Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забыть о слезах и насморке: какие породы собак подходят даже аллергикам
Правда о пробиотиках: что скрывают от нас производители добавок
Адаптогены и нейропептиды: новые герои в борьбе за молодость вашей кожи
Сатурн пополнил свою семью: астрономы обнаружили рекордное количество спутников
90 лет спустя: Фольксваген возвращается к военным контрактам
Иван Ургант пошутил про дверь в тюремную камеру
Завершающий этап реформы: отели России ждут большие перемены
Ни одна мышь не проскочит: почему в доме появились грызуны и как с ними бороться
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения

Дорога в никуда? Ford избавляется от Focus ради электрокроссоверов

1:35
Авто

После Fiesta Ford выводит с рынка ещё одну культовую модель — Focus. Производство прекратится к концу 2025 года, и у него не будет преемника. Вместо этого европейцам предложат электрический кроссовер Explorer, но сможет ли он заменить Focus?

Ford Fiesta 120418
Фото: commons.wikimedia.org by Trop86, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ford Fiesta 120418

Почему Ford убирает Focus?

  1. Компания делает ставку на более прибыльные модели — Bronco, Explorer и электромобили.
  2. Кроссоверы доминируют в продажах, а компактные автомобили теряют популярность.
  3. Ford стремится снизить издержки в Европе, где бизнес идёт на спад.

Цифры говорят сами за себя

  • В 2024 году Focus разошёлся тиражом 85 118 штук, а в 2023-м — 99 794.
  • В 2023 году Ford потерял 17% продаж в Европе, пропустив Kia и Hyundai.
  • Доля рынка упала с 4% до 3,3%.

Что остаётся у Ford в Европе?

  • Компактный кроссовер Puma и более крупный Kuga — теперь основа европейского модельного ряда.
  • Новый электрический Explorer пытается заменить Focus, но вряд ли повторит его успех.

Правильный ли это шаг?

Ford ставит на кроссоверы и электромобили, но риск велик — потеря традиционных сегментов может лишить бренд огромной аудитории. Смогут ли Puma и Kuga спасти Ford в Европе? Ответ узнаем в ближайшие годы.

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Домашние животные
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век Аудио 
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Новости спорта
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Одна ложка – и клубника растёт, как на дрожжах: секрет гигантского урожая клубники
Последние материалы
Адаптогены и нейропептиды: новые герои в борьбе за молодость вашей кожи
Сатурн пополнил свою семью: астрономы обнаружили рекордное количество спутников
90 лет спустя: Фольксваген возвращается к военным контрактам
Иван Ургант пошутил про дверь в тюремную камеру
Завершающий этап реформы: отели России ждут большие перемены
Ни одна мышь не проскочит: почему в доме появились грызуны и как с ними бороться
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Тайное место в горах Трентино, которое не оставит вас равнодушным
Жизнь на привязи: как цепь превращает преданного друга в агрессивного зверя
Случайность или тайный код? Разбираем символику самых известных автологотипов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.