Случайность или тайный код? Разбираем символику самых известных автологотипов

Логотипы авто — это не просто значки на капоте, а символы истории, философии и амбиций компаний. Они передают мощь, скорость и уникальность брендов, а иногда скрывают интересные загадки.
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Логотип Volkswagen
Самые культовые автомобильные эмблемы и их тайные смыслы
Lamborghini — разъярённый бык. Символ агрессии и скорости, вдохновлён страстью Ферруччо Ламборгини к корриде.
BMW — вращающиеся винты или баварский флаг?. Авиационное наследие или просто цвета Баварии? Версий много!
Audi — четыре кольца союза. Олицетворяют объединение четырёх компаний, давших жизнь бренду.
Ferrari — гарцующий жеребец. Символ гоночного духа, унаследованный от итальянского аса Франческо Баракке.
Bentley — крылатая "B". Знак элитности, скорости и аристократического происхождения.
Toyota — три овала с глубоким смыслом. Это не просто дизайн, а символ единства компании и её клиентов.
Mitsubishi — три бриллианта. Олицетворяют прочность, честность и вековые традиции.
🇩🇪 Volkswagen — народный автомобиль Германии. Минимализм, который остаётся узнаваемым с 1937 года.
Bugatti — роскошь в каждой детали. Красная эмблема с жемчужинами, достойная королей дорог.
Ford — синий овал, который пережил десятилетия. Фирменный стиль, созданный самим Генри Фордом.
Каждая эмблема — это целая история. Теперь, глядя на логотип любимого авто, вы будете знать, какой смысл вложили в него создатели!
Уточнения
Логоти́п (от др.-греч. λόγος — слово + τύπος — отпечаток) — графический знак, эмблема или символ, используемый территориальными образованиями, коммерческими предприятиями, организациями и частными лицами для повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме.