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Случайность или тайный код? Разбираем символику самых известных автологотипов

1:46
Авто

Логотипы авто — это не просто значки на капоте, а символы истории, философии и амбиций компаний. Они передают мощь, скорость и уникальность брендов, а иногда скрывают интересные загадки.

Логотип Volkswagen
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Логотип Volkswagen

Самые культовые автомобильные эмблемы и их тайные смыслы

  • Lamborghini — разъярённый бык. Символ агрессии и скорости, вдохновлён страстью Ферруччо Ламборгини к корриде.
  • BMW — вращающиеся винты или баварский флаг?. Авиационное наследие или просто цвета Баварии? Версий много!
  • Audi — четыре кольца союза. Олицетворяют объединение четырёх компаний, давших жизнь бренду.
  • Ferrari — гарцующий жеребец. Символ гоночного духа, унаследованный от итальянского аса Франческо Баракке.
  • Bentley — крылатая "B". Знак элитности, скорости и аристократического происхождения.
  • Toyota — три овала с глубоким смыслом. Это не просто дизайн, а символ единства компании и её клиентов.
  • Mitsubishi — три бриллианта. Олицетворяют прочность, честность и вековые традиции.
  • 🇩🇪 Volkswagen — народный автомобиль Германии. Минимализм, который остаётся узнаваемым с 1937 года.
  • Bugatti — роскошь в каждой детали. Красная эмблема с жемчужинами, достойная королей дорог.
  • Ford — синий овал, который пережил десятилетия. Фирменный стиль, созданный самим Генри Фордом.

Каждая эмблема — это целая история. Теперь, глядя на логотип любимого авто, вы будете знать, какой смысл вложили в него создатели!

Уточнения

Логоти́п (от др.-греч. λόγος — слово + τύπος — отпечаток) — графический знак, эмблема или символ, используемый территориальными образованиями, коммерческими предприятиями, организациями и частными лицами для повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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