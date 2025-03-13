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Самый мощный Volvo в истории: ES90 выходит на новый уровень

1:43
Авто

Компания Volvo представила ES90 — электрический флагман, который сочетает динамику седана, универсальность фастбека и простор кроссовера. И всё это с высоким клиренсом!

Volvo
Фото: Wikipedia by Lord of the Wings©, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Volvo

Что делает Volvo ES90 особенным?

  • Длина — 4983 мм, на 2 см длиннее бензинового S90
  • Междуосевое расстояние — 3100 мм, что значительно больше, чем у S90
  • Высота — 1,55 м, на 11 см выше, чем у бензинового собрата

Технологии будущего

  • 800-вольтовая архитектура — на 350-киловаттных зарядных станциях можно получить +300 км пробега всего за 10 минут
  • Максимальный запас хода — 700 км (в полноприводных версиях)
  • Самый технологичный Volvo — обработка 500 трлн операций в секунду благодаря Nvidia Drive AGX Orin

Модификации и мощность

  1. Базовая версия — 333 л. с., запас хода 650 км
  2. Двухмоторная версия — 449 л. с.
  3. Twin Motor Performance — 680 л. с., топовая версия

Цена и доступность

  • В Европе стартовая цена 69 995 евро, максимальная — 84 495 евро
  • Уже доступен у официальных дилеров

Volvo ES90 переписывает правила сегмента — он не седан, не кроссовер и не универсал, а что-то большее. Возможно, именно он определит будущее электромобилей премиум-класса.

Уточнения

Volvo Personvagnar AB, на мировом рынке известна как Volvo Car Corporation или Volvo Cars — шведская автомобилестроительная компания, производитель легковых автомобилей марки Volvo.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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