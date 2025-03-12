Тихий убийца бензиновых гигантов? Новый Zeekr 9X может изменить правила игры

Бренд Zeekr готовится к громкой премьере: на апрельской выставке в Шанхае дебютирует флагманский кроссовер 9X Grand — первая гибридная модель марки. В преддверии события опубликованы первые изображения нового авто.
Пока технические характеристики держатся в секрете, но марка обещает прорывные технологии. Ожидается, что Zeekr 9X Grand предложит высокую мощность, автономный пробег на электротяге и топливную эффективность, но подтвердится ли это — узнаем уже в ближайшие месяцы.
Кроме того, в 2025 году Zeekr покажет ещё один гибридный кроссовер, который будет компактнее 9X Grand, но тоже получит систему Super Hybrid.
Будет ли новый флагман достойным конкурентом европейским премиальным SUV? Время покажет.
Zeekr — премиальное подразделение китайской компании Zhejiang Geely Holding Group, а также одноимённая серия электромобилей данной торговой марки.
Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!