Тихий убийца бензиновых гигантов? Новый Zeekr 9X может изменить правила игры

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Бренд Zeekr готовится к громкой премьере: на апрельской выставке в Шанхае дебютирует флагманский кроссовер 9X Grand — первая гибридная модель марки. В преддверии события опубликованы первые изображения нового авто.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Zeekr 009

Что известно о Zeekr 9X Grand?

Дизайн — массивный кузов в стиле Range Rover и Rolls-Royce Cullinan, крупная решётка радиатора, двухъярусная оптика и лидар на крыше.

Новая силовая установка — Super Hybrid, обещающая объединить преимущества разных типов гибридов и электромобилей.

Старт продаж — III квартал 2025 года.

Чего ожидать от первого гибрида Zeekr?

Пока технические характеристики держатся в секрете, но марка обещает прорывные технологии. Ожидается, что Zeekr 9X Grand предложит высокую мощность, автономный пробег на электротяге и топливную эффективность, но подтвердится ли это — узнаем уже в ближайшие месяцы.

Кроме того, в 2025 году Zeekr покажет ещё один гибридный кроссовер, который будет компактнее 9X Grand, но тоже получит систему Super Hybrid.

Будет ли новый флагман достойным конкурентом европейским премиальным SUV? Время покажет.

Уточнения

Zeekr — премиальное подразделение китайской компании Zhejiang Geely Holding Group, а также одноимённая серия электромобилей данной торговой марки.

