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Больше, чем просто машина: Voyah Free теперь управляется одним движением пальца

1:34
Авто

Компания Voyah представила мобильное приложение для владельцев гибридных моделей Free Sport Edition и Dream, продаваемых в России. Теперь управлять важными функциями автомобиля можно прямо со смартфона.

Voyah Free
Фото: commons.wikimedia.org by SAIC GM sucks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Voyah Free

Что умеет новое приложение?

  • Контроль заряда и прогноз пробега — следите за зарядом батареи и запасом топлива, чтобы заранее планировать маршрут.
  • Мониторинг температуры — приложение показывает температуру охлаждающей жидкости, батареи и напряжение 12-вольтового аккумулятора.
  • Автоматическая подзарядка — если заряд стартового аккумулятора падает, автомобиль сам его подзарядит, даже в заглушенном состоянии.
  • Удалённый контроль — снятие с сигнализации, управление центральным замком, настройка температуры в салоне.
  • Комфорт в одно касание — включение обогрева или охлаждения сидений дистанционно.
  • Карта зарядных станций — более 800 точек по всей России в одном приложении.

Будущее гибридов в России

Помимо технологических новинок, Voyah привлёк внимание снижением цен на кроссовер Free, который подешевел на 23,8% и теперь стоит 6,09 млн рублей. В этом плане он уступает только "Москвичам", также упавшим в цене, сообщают Известия.

Смогут ли гибридные технологии и удобные цифровые сервисы сделать Voyah более популярным в России? Время покажет.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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