Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рубить курицу оказалось не так сложно, как пытаться устоять перед этими котлетами
Как избавиться от засоров в раковине: простой рецепт с пищевой содой и уксусом
Секрет гибкости раскрыт: почему одни тянутся легко, а другие страдают
Суп получился слишком жидким? Эти три ингредиента его спасут
Живот раздулся, как шар? Эти 5 продуктов — главные виновники
Секрет полётов стаями раскрыт: вот почему птицы двигаются как единый организм
Ольга Бузова рассказала о своём правильном питании: дошик и хот-дог
Весеннее удобрение сада: что вносить обязательно, а что испортит урожай
Долгоиграющие римские прогулки — улицы, которые точно стоит посетить

Бензиновый рёв против электрического визга: кто победит в гонке новых хэтчбеков

Авто

Горячие хэтчбеки — это не просто автомобили. Это симбиоз мощности, управляемости и практичности, созданный для тех, кто хочет максимального удовольствия от вождения, не жертвуя удобством на каждый день. Несмотря на снижение популярности и рост числа электрокаров, в 2025 году нас ждёт несколько по-настоящему выдающихся моделей!

Honda Civic Type R
Фото: wikipediа by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda Civic Type R

ТОП хот-хэтчей 2025 года

  1. Honda Civic Type R – мастер сбалансированной агрессии
  2. Toyota GR Yaris 'Gen 2' – WRC-воин на гражданке
  3. Mercedes-AMG A45 S – мощность, которую сложно приручить
  4. Cupra Leon 300 – скрытый хищник на базе VW Golf
  5. Ford Focus ST – последняя классика от Ford
  6. Volkswagen Golf GTI Clubsport – лучший GTI 2025 года
  7. Mercedes-AMG A35 – младший брат A45 S, но не менее азартный
  8. Alpine A290 GTS – электрическая искра среди бензиновых монстров
  9. Audi RS3 – пятицилиндровый спорткар в кузове хэтчбека

Фавориты и главные сюрпризы

  • Honda Civic Type R – по-прежнему эталон в своём классе. С мощным 2-литровым турбомотором, великолепным шасси и механической коробкой передач, он остаётся выбором для настоящих водителей.
  • Toyota GR Yaris 'Gen 2' – настоящий дорожный спорткар, созданный по правилам WRC. С улучшенной системой полного привода и 276 л.с. под капотом, этот малыш легко даст фору многим суперкарам!
  • Audi RS3 – самый быстрый в линейке, с 394-сильным пятицилиндровым двигателем, но требует высоких скоростей, чтобы раскрыть свой потенциал.
  • Alpine A290 GTS – первый хот-хэтч Alpine на электротяге. Лёгкий, задорный и с запасом хода 236 миль, он показывает, что электричество и драйв могут идти рука об руку.
  • Mercedes-AMG A45 S – 415 л.с. в компактном кузове, полный привод и невероятная динамика. Это не просто хот-хэтч, а настоящий спорткар в маскировке!

Будущее горячих хэтчбеков

Хотя многие знаковые модели уходят, рынок всё ещё жив. Производители продолжают выпускать заряженные версии своих бестселлеров, а некоторые из них уже делают ставку на электрические технологии.

Если вы ищете компактный, но экстремально быстрый автомобиль в 2025 году, этот список поможет выбрать идеального спутника для драйвовых поездок!

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Наука и техника
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде Аудио 
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Садоводство, цветоводство
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Сводка с фронта: остатки ВСУ в Курской области будут уничтожены сегодня, Киев предложил лживое перемирие
Ленивая версия Наполеона: тот самый вкус, но в 2 раза быстрее
Ленивая версия Наполеона: тот самый вкус, но в 2 раза быстрее
Последние материалы
Рубить курицу оказалось не так сложно, как пытаться устоять перед этими котлетами
Как избавиться от засоров в раковине: простой рецепт с пищевой содой и уксусом
Секрет гибкости раскрыт: почему одни тянутся легко, а другие страдают
Суп получился слишком жидким? Эти три ингредиента его спасут
Живот раздулся, как шар? Эти 5 продуктов — главные виновники
Бензиновый рёв против электрического визга: кто победит в гонке новых хэтчбеков
Секрет полётов стаями раскрыт: вот почему птицы двигаются как единый организм
Ольга Бузова рассказала о своём правильном питании: дошик и хот-дог
Весеннее удобрение сада: что вносить обязательно, а что испортит урожай
Долгоиграющие римские прогулки — улицы, которые точно стоит посетить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.