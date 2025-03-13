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Секрет нового лица Jaguar: почему концепт Type 00 сравнивают с детской игрушкой?

1:24
Авто

Недавно представленный концепт-кар Jaguar Type 00 привлёк к себе всеобщее внимание. Его смелый дизайн с резкими линиями и футуристическими формами не похож ни на один предыдущий автомобиль марки. Впервые увидев Type 00, многие сравнили его с игрушечными моделями Hot Wheels — настолько он отличается от привычных стандартов Jaguar.

автомобиль будущего
Фото: Wikimedia Commons by Nick Ares, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
автомобиль будущего

Поначалу загадочный автомобиль появлялся только на цифровых изображениях, а его презентация проходила на красочном фоне, усиливая эффект нереальности. Но недавно Jaguar вывел Type 00 в реальный мир — дебют состоялся на Неделе моды в Париже.

Матово-синий кузов, чёткие геометрические формы и угловатые линии делают Type 00 похожим на автомобиль из видеоигры, случайно оказавшийся среди настоящих машин. Фотографии и видео, запечатлевшие эффектное появление новинки, быстро разошлись по интернету, вызывая восхищение и споры.

Type 00 — это не просто концепт, а провозвестник новой эры Jaguar. Компания готовится к глобальной трансформации, и этот автомобиль даёт понять, что впереди нас ждёт нечто совершенно иное. Каким будет будущее бренда — покажет время, но уже сейчас ясно одно: Jaguar готов удивлять.

Уточнения

Hot Wheels (досл. «горячие колёса») — бренд американской компании Mattel, под которым выпускаются литые модели игрушечных автомобилей в масштабе 1:64.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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