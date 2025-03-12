Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весна 2025: мода, которую вы ждали или провал, от которого не спрячешься
В Венгрии открывается новый завод Mercedes — шаг к миллиону автомобилей в год
Секрет сочного куриного шашлыка: 3 маринада, которые вам точно понравятся
Компьютеры, которые думают как люди: фантастика становится реальностью
Астропсихолог оценила будущее певца Шамана и Екатерины Мизулиной
Прибавка к пенсии и место на кладбище: зачем артисты на самом деле гоняются за званиями
Муравьи на участке — друг или враг? Разбираемся, стоит ли с ними бороться
Российский ответ Tesla: российский электрокар готовится к старту
Скандальному певцу указали на дверь: за что Богдана Титомира выгнали с экстремального проекта

ТОП-5 самых доступных легковых авто СССР

2:15
Авто

В условиях дефицита и длинных очередей даже самая простая машина в СССР была мечтой.

ZAZ-965 Zaporozhets in Korolyov, Moscow Oblast 20250222 003
Фото: commons.wikimedia.org by VladimirPF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ZAZ-965 Zaporozhets in Korolyov, Moscow Oblast 20250222 003

Но всё же среди советских автомобилей были модели, которые считались более доступными по цене, проще в обслуживании и реальнее для покупки — особенно для жителей провинции.

Вот именно такие "народные" легковушки чаще всего появлялись в гаражах советских граждан.

1. ЗАЗ-965 "Горбатый"

Один из самых первых массовых автомобилей для простого советского человека. Компактный, экономичный и дешёвый — именно его нередко получали по профсоюзным спискам. Несмотря на скромные размеры, он подарил многим семьям первую личную машину.

2. ЗАЗ-968 "Запорожец" ("ушастый")

Продолжение "горбатого", ставшее настоящим символом доступного авто. Эти машины часто доставались через очереди на заводах и колхозах. Простые в ремонте, с воздушным охлаждением — идеальны для сельских и небольших городов.

3. Москвич-412

Немного дороже "Запорожца", но уже куда более мощный и просторный. Москвичи ценились за надёжность, устойчивость и удобство. Их чаще получали рабочие промышленных предприятий и служащие.

4. ВАЗ-2101 "Копейка"

Хотя стоила дороже, чем "горбатый" или "Москвич", "Копейка" была мечтой почти каждого советского автолюбителя. Благодаря массовому производству и простой конструкции она стала одной из самых доступных моделей ВАЗа.

5. Москвич-2140

Преемник 412-го, также популярен и широко доступен. Обновлённый дизайн, немного более современный салон, но всё та же надёжность и простота. Это был один из самых распространённых автомобилей на советских дорогах в 1980-е годы.

Эти автомобили были доступны по цене и пользовались большой популярностью среди советских граждан. Они позволяли им получить личный автомобиль и наслаждаться свободой передвижения.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Рецепт бабушкиных пирожков — тесто, которое готовится без заморочек
Еда и рецепты
Рецепт бабушкиных пирожков — тесто, которое готовится без заморочек Аудио 
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Садоводство, цветоводство
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Худший кошмар для бронетехники: Ка-52М перебросили на борьбу с отступающими оккупантами ВСУ Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Последние материалы
В Венгрии открывается новый завод Mercedes — шаг к миллиону автомобилей в год
Секрет сочного куриного шашлыка: 3 маринада, которые вам точно понравятся
Компьютеры, которые думают как люди: фантастика становится реальностью
Астропсихолог оценила будущее певца Шамана и Екатерины Мизулиной
Прибавка к пенсии и место на кладбище: зачем артисты на самом деле гоняются за званиями
Муравьи на участке — друг или враг? Разбираемся, стоит ли с ними бороться
Российский ответ Tesla: российский электрокар готовится к старту
ТОП-5 самых доступных легковых авто СССР
Поставки нефти из России в Индию восстанавливаются, несмотря на санкции США
Скандальному певцу указали на дверь: за что Богдана Титомира выгнали с экстремального проекта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.