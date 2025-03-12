ТОП-5 самых доступных легковых авто СССР

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В условиях дефицита и длинных очередей даже самая простая машина в СССР была мечтой.

Фото: commons.wikimedia.org by VladimirPF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ZAZ-965 Zaporozhets in Korolyov, Moscow Oblast 20250222 003

Но всё же среди советских автомобилей были модели, которые считались более доступными по цене, проще в обслуживании и реальнее для покупки — особенно для жителей провинции.

Вот именно такие "народные" легковушки чаще всего появлялись в гаражах советских граждан.

1. ЗАЗ-965 "Горбатый"

Один из самых первых массовых автомобилей для простого советского человека. Компактный, экономичный и дешёвый — именно его нередко получали по профсоюзным спискам. Несмотря на скромные размеры, он подарил многим семьям первую личную машину.

2. ЗАЗ-968 "Запорожец" ("ушастый")

Продолжение "горбатого", ставшее настоящим символом доступного авто. Эти машины часто доставались через очереди на заводах и колхозах. Простые в ремонте, с воздушным охлаждением — идеальны для сельских и небольших городов.

3. Москвич-412

Немного дороже "Запорожца", но уже куда более мощный и просторный. Москвичи ценились за надёжность, устойчивость и удобство. Их чаще получали рабочие промышленных предприятий и служащие.

4. ВАЗ-2101 "Копейка"

Хотя стоила дороже, чем "горбатый" или "Москвич", "Копейка" была мечтой почти каждого советского автолюбителя. Благодаря массовому производству и простой конструкции она стала одной из самых доступных моделей ВАЗа.

5. Москвич-2140

Преемник 412-го, также популярен и широко доступен. Обновлённый дизайн, немного более современный салон, но всё та же надёжность и простота. Это был один из самых распространённых автомобилей на советских дорогах в 1980-е годы.

Эти автомобили были доступны по цене и пользовались большой популярностью среди советских граждан. Они позволяли им получить личный автомобиль и наслаждаться свободой передвижения.