Собственные подушки безопасности УАЗа — когда начнётся производство

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Генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин рассказал, что предприятие в 2025 году начнёт выпуск собственных элементов пассивной безопасности. Как сообщает издание "За рулем", речь идёт не просто о сборке, а о полном цикле производства: от литья каркаса рулевого колеса из магниевого сплава до пошива подушек безопасности и выпуска блоков управления.

Фото: Wikipedia by Pineapple fez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ подушки безопасности автомобиля

Подушки безопасности от УАЗа: новый этап производства

Производственные мощности будут развернуты непосредственно в Ульяновске. Уже сейчас на завод завозят и монтируют новое оборудование. Этот шаг позволит значительно повысить локализацию выпускаемых автомобилей. Если до 2022 года этот показатель находился на уровне 80-85%, то сейчас он приближается к 95-96%.

Что ещё локализуют на УАЗе

Внедрение собственных подушек безопасности — часть масштабной программы, охватывающей практически все компоненты автомобилей УАЗ. Завод уже ведёт работу над локализацией блоков управления двигателем, электропроводки, патрубков и даже крепежных элементов.

Какие модели ждать в ближайшее время

Помимо этого, Алексей Спирин раскрыл планы по выпуску новых моделей. В ближайшее время ожидается обновлённый УАЗ "Патриот", а также совершенно новый семиместный рамный внедорожник под маркой Sollers. Машина получит 2-литровый турбомотор мощностью 200 л. с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Уточнения

Подушка безопасности — система пассивной безопасности в транспортных средствах. Представляет собой эластичную оболочку, которая наполняется воздухом либо другим газом. Подушки безопасности широко используются для смягчения удара в случае автомобильного столкновения. Должны применяться вместе с ремнями безопасности.



