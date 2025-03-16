Новый фильтр, а проблемы старые: чего не говорят о дешёвых аналогах

Масляный фильтр — один из самых важных компонентов системы смазки двигателя. Он защищает мотор от загрязнений, продлевая срок его службы. Но если фильтр низкого качества или поддельный, последствия могут быть плачевными: повышенный износ деталей и даже капитальный ремонт.
В процессе работы двигателя в масло попадают частицы сгоревшего топлива, металлическая стружка и пыль. Если эти примеси не удалять, они накапливаются, что приводит к быстрому износу деталей.
Автопроизводители рекомендуют менять масляный фильтр одновременно с заменой масла. Это необходимо для поддержания чистоты смазки и бесперебойной работы двигателя.
Если фильтрующий элемент забивается, масло начинает поступать через перепускной клапан без очистки. Это помогает избежать масляного голодания, но уровень защиты двигателя значительно снижается.
Чтобы избежать проблем, стоит покупать фильтры только у проверенных производителей и менять их в соответствии с регламентом. Поддельные детали могут стоить дешевле, но их последствия для двигателя обойдутся намного дороже.
Ма́сляный фи́льтр — устройство, предназначенное для удаления загрязнений из моторных, компрессорных, турбинных, трансмиссионных, смазочных масел, гидравлических жидкостей (жидкость для автоматической коробки перемены передач, жидкость для гидравлического усилителя рулевого управления) и др.
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