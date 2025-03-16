Новый фильтр, а проблемы старые: чего не говорят о дешёвых аналогах

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Масляный фильтр — один из самых важных компонентов системы смазки двигателя. Он защищает мотор от загрязнений, продлевая срок его службы. Но если фильтр низкого качества или поддельный, последствия могут быть плачевными: повышенный износ деталей и даже капитальный ремонт.

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Зачем нужен масляный фильтр

В процессе работы двигателя в масло попадают частицы сгоревшего топлива, металлическая стружка и пыль. Если эти примеси не удалять, они накапливаются, что приводит к быстрому износу деталей.

Фильтр отвечает за их своевременную очистку и состоит из трёх ключевых элементов:

Фильтровальный элемент - задерживает грязь и примеси.

- задерживает грязь и примеси. Перепускной клапан - обеспечивает подачу масла в обход фильтра при холодном пуске или сильном загрязнении.

- обеспечивает подачу масла в обход фильтра при холодном пуске или сильном загрязнении. Обратный клапан - удерживает масло в фильтре после остановки двигателя, предотвращая его сухой запуск.

Автопроизводители рекомендуют менять масляный фильтр одновременно с заменой масла. Это необходимо для поддержания чистоты смазки и бесперебойной работы двигателя.

Что происходит, когда фильтр перестаёт работать

Если фильтрующий элемент забивается, масло начинает поступать через перепускной клапан без очистки. Это помогает избежать масляного голодания, но уровень защиты двигателя значительно снижается.

Опасность подделок: к чему приводит экономия

Использование некачественного фильтра грозит серьёзными проблемами:

Неэффективный фильтровальный элемент . Дешёвые аналоги быстро засоряются и не задерживают грязь, пропуская неочищенное масло в мотор.

. Дешёвые аналоги быстро засоряются и не задерживают грязь, пропуская неочищенное масло в мотор. Плохой обратный клапан . Если он не держит масло внутри фильтра, при каждом запуске двигатель какое-то время остаётся без смазки, что увеличивает его износ.

. Если он не держит масло внутри фильтра, при каждом запуске двигатель какое-то время остаётся без смазки, что увеличивает его износ. Ненадёжный перепускной клапан. Он может открываться либо слишком рано, либо слишком поздно. В первом случае масло практически не проходит через фильтр, а во втором — возрастает риск повреждения фильтрующего элемента.

Чтобы избежать проблем, стоит покупать фильтры только у проверенных производителей и менять их в соответствии с регламентом. Поддельные детали могут стоить дешевле, но их последствия для двигателя обойдутся намного дороже.

Уточнения

Ма́сляный фи́льтр — устройство, предназначенное для удаления загрязнений из моторных, компрессорных, турбинных, трансмиссионных, смазочных масел, гидравлических жидкостей (жидкость для автоматической коробки перемены передач, жидкость для гидравлического усилителя рулевого управления) и др.



